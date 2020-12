Lánzate Como Presidente del Circulo Creativo Cumple las Cinco Reglas.

Esaú Vazquez y Verónica Flores Presidentes del Círculo Creativo

Ciudad de México, a 9 de noviembre.- El Círculo Creativo de México (CCMX) presidido por Veritl Flores y Esaú Vázquez, declara oficialmente abierta la convocatoria para las elecciones de la Mesa Directiva para el ciclo 2021-2022.

Los interesados podrán postularse para competir por la PRESIDENCIA de la asociación, ya sea en DUPLA O INDIVIDUAL, siempre y cuando cumplan cabalmente con los siguientes cinco requisitos:

Ser o haber sido socios del Círculo Creativo de México. Cumplir con al menos siete años de carrera publicitaria, en donde los últimos tres años deben ser de carrera activa en México. Ser ganador en tres ediciones diferentes de Círculo de Oro, no necesariamente en años consecutivos. Haber sido jurado en al menos una ocasión tanto en el festival Círculo de Oro como en certámenes internacionales, tales como Cannes Lions, One Show, Effie Awards, El Sol, FIAP, IAB, etc. Contar en su currículum con premios nacionales e internacionales, como Cannes Lions, Clio Awards, El Ojo de Iberoamérica, One Show, etc.

Los candidatos interesados tendrán hasta el 20 de noviembre para mandar un correo electrónico confirmando su interés por contender por la Presidencia 2021-2022, al mail circulocreativomx@gmail.com. Igualmente, todas las candidaturas deberán enviar la documentación que compruebe su cumplimiento de los requisitos, al igual que su propuesta de proyecto para la asociación y la composición de su correspondiente Mesa Directiva, a más tardar el 26 de noviembre del 2020.

A partir del lunes 30 de noviembreel CCMX compartirá las propuestas simultáneamente con todos los socios 2019-2020, además de hacerlo a través los medios oficiales de la asociación. La votación se llevará a cabo durante la segunda semana de diciembre de manera online, a través de un sistema que garantizará el voto individual, seguro y confidencial de cada socio, el cual se dará a conocer en su momento.

Flores y Vázquez puntualizan: “En caso extraordinario de que las votaciones no llegaran a cumplir con un mínimo del 30% del total de socios, el resultado de la misma se someterá a un Comité de Ex Presidentes y la actual Mesa Directiva, que definirá los pasos a seguir. Mismo caso para quienes busquen postularse y no cumplan con alguno de los requisitos, cuya propuesta se someterá a dicho comité”.

Es así como el CCMX busca nuevamente abrir el Círculo a un nuevo período incluyente, de apertura, propositivo y fiel a los valores de la asociación, impulsando a los creativos de la industria de la comunicación comercial del país.

Círculo Creativo de México

Página web: https://circulocreativo.mx/

Facebook: https://www.facebook.com/CirculoCreativoMexico/

Twitter: https://twitter.com/CirculoMexico

Instagram: https://www.instagram.com/circulocreativomx/

YouTube: https://bit.ly/39ltL7r

LinkedIn: https://bit.ly/2sBy9OV