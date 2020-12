Los Fabricantes de Llantas Deberían de Regalar los Siguientes Productos cuando compres llantas Nuevas.

Sabías que actualmente en nuestro país se generan 102 mil 895 toneladas de desechos al día, de los cuales se recolectan 83.93% y únicamente entre 19% y 23% se recicla, de acuerdo a información proporcionada por la SEMARNAT. Ante esta situación es que se ha buscado alternativas que ayuden a la reutilización de ciertos residuos para que así se logre minimizar el impacto ambiental como el Upcycling, pero ¿en qué consiste este modelo? El Upcycling se basa en el aprovechamiento de residuos y objetos que junto con un poco de creatividad se pueden transformar en productos con mayor valor. Normalmente se parte de un material u objeto base cuyo destino sería el cubo de reciclaje o el basurero, pero gracias a este nuevo recurso se convierte en algo nuevo con una diferente funcionalidad.

Cabe mencionar que Upcycling no es lo mismo que reciclar, ya que el principio del reciclaje es que los materiales de consumo como plástico, papel, metal y vidrio se puedan descomponer para que sus materiales base se puedan rehacer en un nuevo producto de consumo, mientras que el Upcycling busca remodelar los materiales que usualmente tienes en casa. En el 2015 una diseñadora mexicana creó una empresa que se dedica a darle una segunda vida útil a las llantas transformándolas en puffs, mesas, taburetes y jugueteros. Esta iniciativa representa un impacto positivo para el planeta, tomando en cuenta que las llantas son un producto que es casi imposible que se degrade y que al ser enterrado contamina enormemente. Actualmente existen diversos sitios en los que muestran de manera excepcional, cómo podemos reutilizar artículos que jamás hubiéramos imaginado, demostrando que solo se necesita inspiración para transformar nuestro hogar. Con solo un poco de imaginación y quizás pinturas, tela, alguna prenda que ya no utilizas, etc., podrás transformar una mesa o silla viejos en muebles frescos y únicos. “En Carvajal Empaques entendemos que la protección del medio ambiente requiere un gran compromiso de parte de todos, es por ello que invitamos a la sociedad a que antes de desechar un producto se pregunte cómo puede retilizarlo en la forma en que está o cómo puede aprovechar sus materiales para crear algo funcional y atractivo”, comentó Luz Amanda Andreu, Directora de Mercadeo & Sostenibilidad Región Norte de Carvajal Empaques. El Upcycling ofrece soluciones sustentables, al utilizar materiales difíciles de desechar, extendiendo la vida útil de los objetos al mismo tiempo que evita generar emisiones de gases y energía que normalmente se utilizaría para la creación de nuevas materias primas. No lo dudes, inspírate en todo lo que te rodea y sácale el máximo provecho a los materiales. Todo se trata de atreverse a hacerlo y darle a las cosas una segunda oportunidad. Para mayor información de los programas de reciclaje, consultawww.facebook.com/CarvajalNorte