El Modelo Operativo de Publicis en México un Éxito

MARTA RUIZ-CUEVAS NOMBRADA CEO DE PUBLICIS GROUPE IBERIA, AMPLIANDO SUS RESPONSABILI- DADES DE CEO DE PUBLICIS GROUPE EN MÉXICO

Ruiz-Cuevas aporta a su doble posición una brillante trayectoria de más de dos décadas de experiencia en el grupo, en España, México y Estados Unidos,

Fernando Rodriguez y Xabier Olazabal nombrados Co-Chairman Publicis Groupe España.

Impulsará el modelo de país de Publicis y el Power of One con la colaboración bidireccional de capacidades entre ambos mercados, Iberia y México.

Publicis Groupe ha anunciado hoy el nombramiento de Marta Ruiz-Cuevas como CEO de Publicis Groupe Iberia (España y Portugal), ampliando sus responsabilidades respecto a su posición actual de CEO de Publicis Groupe Mexico. Además, Fernando Rodriguez Varona, CEO de Publicis Media en España, y Xabier Olazabal, CEO de Publicis Communications en España, han sido nombrados Co-Chairman de Publicis Groupe en España. Todos estos nombramientos son efectivos con fecha 1 de octubre. Anthony Gibson continua en su rol de CEO de Publicis Groupe en Portugal.

Con estós líderes, Publicis Groupe potenciará las oportunidades del Power of One para los clientes en España y Portugal a través del modelo de país, con aprendizajes, capacidades y colaboración bidirecional del talento en beneficio de nuestros clientes en estos mercados.

Ruiz-Cuevas aporta a su doble posición una brillante trayectoria de más de dos décadas de experiencia en el grupo, en España, México y Estados Unidos. En su rol actual como CEO de Publicis Groupe en México desde 2018, Marta ha implementado con éxito el modelo de país del Power of One, integrando datos, creatividad, medios y tecnologia al servicio de los clientes. Su visión estratégica y liderazgo han ayudado a posicionar a Publicis Groupe como el grupo de comunicación líder en el mercado mexicano trabajando con clientes como Heineken, P&G, Bimbo, Samsung, Samsung, Citibanamex, Nestlé, Mercedes Visa y Mondelēz entre otros.

Anteriormente, Marta ocupó la posición de CEO de Publicis Media México durante tres años, ganando cuentas muy significativos y logrando que Publicis Media México fuera reconocida como grupo #1 en nuevo negocio. Estos logros son la continuación de una década, en la que ocupó distintas posiciones directivas en Starcom Mediavest Group en España, donde bajo su liderazgo se consiguieron distintos reconocimientos, como el de Agencia más Premiada de España por El Publicista y Agencia del Año por Anuncios. Previo a esto, pasó gran parte de su carrera en Estados Unidos, como parte de la división multicultural de Starcom Mediavest Group.

En cuanto a Fernando y Xabier, ambos son líderes reconocidos que han contribuido a construir la visión del Power of One de Publicis Groupe en España, a través de la integración de capacidades, al igual que la del talento, en oficinas centralizadas y diseñadas específicamente con este propósito en Madrid y Barcelona. Rodriguez ha liderado durante décadas el crecimiento de las agencias de medios en el Grupo, con un enfoque orientado a desarrollar medios innovadores de alto potencial y sumando recientemente las victorias de Disney, LVMH, ONCE, Lactalis y GSK. Olazabal ha dirigido el negocio creativo de Publicis España durante muchos años, cosechando un gran éxito en premios, entre los que cabe destacar El Sol, Cannes, Clio y El Ojo. A su vez, ha ganado nuevo negocio recientemente con clientes como P&G, Daimler y muchas asignaciones locales icónicas.

Ruiz-Cuevas reportará a Gerry Boyle, CEO de Publicis Groupe Western Europe, en su rol de Iberia y continuará reportando a Tim Jones, CEO de Publicis Media Americas, en su posción de CEO de Mexico. Rodriguez y Olazabal reportarán a Ruiz-Cuevas.

“Somos increíblemente afortunados de tener una líder fuerte, dinámica y con demostrada experiencia en distintos mercados, aportando nuevas capacidades con éxito, ganando nuevos clientes y fomentando la colaboración del talento. Con la increíble y amplia experiencia de Marta, así como el valioso conocimiento de Fernando y Xabier en el mercado español, tenemos un tremendo liderazgo para impulsar la compañía y a nuestros clientes hacia adelante” apunta Gerry Boyle.

“Estoy muy ilusionada con la extensión de mi rol, y poder trabajar con clientes y talento entre Iberia y México, para juntos hacer crecer el negocio con éxito” dice Ruiz-Cuevas.

En México, dos líderes asumirán nuevos cargos. Jordi Oliva ha sido nombrardo Chief Integration Officer de Publicis Groupe en México. Con trece años de experiencia en posiciones directivas en Publicis Groupe en México, Oliva ha ocupado hasta ahora la posición de CEO de Zenith México, generando un crecimiento significativo bajo su liderazgo, con la llegada de nuevos clientes, como Disney, GSK, L’Oréal, Red Bull, Luxottica y Lexus, a la cartera de clientes de la agencia en los últimos meses. Isabel Cerdeira, actual CEO de Spark México, que lanzó con éxito la agencia en el mercado hace tres años, convirtiéndola en una de las agencias líderes en México, tendrá un doble rol de CEO de Zenith y de Spark en México.