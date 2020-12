WILFREDO RAMOS ASUME LA PRESIDENCIA DE UPS MÉXICO Y LATINOAMÉRICA

UPS(NYSE: UPS), líder mundial en logística, anunció el nombramiento de Wilfredo Ramos como el nuevo presidente de UPS Méxicoy Latinoamérica. En este nuevo rol, Ramos será responsable de manejar las operaciones y liderar la creación e implementación de nuevas estrategias en 50 países y territorios con el objetivo de amplificar el posicionamiento de la empresa en la región.

“La experiencia que Wilfredo ha desarrollado dentro de la compañía en diferentes regiones del mundo, le permite tener una perspectiva única del negocio y lo convierte en pieza clave para la consolidación de UPS en México y Latinoamérica. Su profundo conocimiento de las operaciones globales de UPS y del mercado en general, nos abre la puerta al diseño de nuevas soluciones para que nuestros clientes puedan expandir sus negocios a nuevos mercados”, comentó Scott Price, presidente de UPS Internacional.

Wilfredo es nativo de Puerto Rico, donde se unió a UPS en 2003 como gerente de impuestos corporativos. A lo largo de 17 años, Ramos ha ocupado varios puestos de liderazgo clave para UPS, incluido el de vicepresidente de estrategia, fusiones y adquisiciones de UPS Asia Pacífico y director general de UPS España y Portugal. En estos puestos, estuvo a la vanguardia de varias expansiones de servicio exitosas y una serie de implementaciones de mejora para fortalecer la red global de UPS en Asia y Europa.

De 2011 a 2016, Wilfredo ocupó diversos puestos en Asia, donde encabezó los esfuerzos para reestructurar la red aérea de UPS, ganar nuevos negocios y expandirse a nuevos mercados. Completó un proyecto especial de remodelación de la red y las capacidades de UPS dentro de Asia para un crecimiento regional sostenido. Además de su experiencia en Asia y Europa, Wilfredo se desempeñó como director de finanzas para varios mercados, incluidos UPS Singapur y América Latina.

“Es un orgullo formar parte de la familia UPS, la cual me ha dado la oportunidad de conocer diferentes mercados alrededor del mundo y liderar equipos muy talentosos a lo largo de mi trayectoria. Para nuestra compañía, Latinoamérica continua posicionándose como una región llena de oportunidades comerciales y México es considerado uno de los mercados más importantes a nivel global. Es por ello que este nuevo reto me llena de entusiasmo, no solo por el potencial que veo en él, sino por la oportunidad de desarrollar soluciones logísticas eficientes e innovadoras que faciliten el comercio nacional e internacional para nuestros clientes en la región”, señaló Ramos.

Acerca de UPS

