l¿Cuál es el futuro de la monetización de los editores? Navegar por el paisaje digital fracturado y en rápido cambio será clave para las ganancias de los editores en 2021 Compartir ¿Cuál es el futuro de la monetización de los editores? En un momento destacado de la reciente Campaign Publishing Summit, Jacqueline Boakye de PubMatic y la directora ejecutiva de digital de Mail Metro Media, Hannah Buitekant, se reunieron para discutir las soluciones. Al final de un año en el que todas las industrias han visto interrumpidas sus normas, las antiguas reglas de monetización de los editores están en un estado particular de flujo. Con el tiempo agotado para las cookies de terceros, los hábitos de consumo de medios en marcha, las regulaciones de datos cambiando y el baile entre el comprador y el vendedor moviéndose a un nuevo ritmo, nunca ha habido un mejor momento para unir los desconcertantes hilos del debate. . En la Campaña Publishing Summit el 9 de diciembre, un chat junto a la chimenea organizado por PubMatic abordó los problemas importantes que impulsarán la toma de decisiones de los editores digitales en 2021. Tomando el pulso al sector digital desde 2006, los expertos de PubMatic tienen una comprensión única de los desafíos de monetización que enfrentan los editores en línea, y como anfitriona del chat privado, la vicepresidenta regional de la compañía y éxito de clientes de EMEA, Jacqueline Boakye (en la foto de la derecha), invitó Envíe un correo a la Directora Ejecutiva de Digital de Metro Media, Hannah Buitekant, para examinarlos. La reunión comenzó con una exploración de las tendencias cambiantes en el panorama digital, y Buitekant señaló el aumento de podcasts y transmisión de audio. Explicó que Mail Metro Media actualmente tiene módulos de audio en fase de prueba en sus páginas, y nos recordó a DMG Venture, el brazo de capital de riesgo de Daily Mail y General Trust, la reciente inversión en la aplicación de podcast Entale impulsada por AI: proporcionando Mail Metro Media con nuevas oportunidades para crear soluciones a medida para sus clientes. “Los podcasts y la transmisión de audio han crecido exponencialmente. Los editores tradicionales ahora están introduciendo contenido en plataformas de audio. La industria se ha adaptado para permitir que los compradores compren desde un solo punto, con DSP que ofrecen digital / audio e inventario fuera de casa ”. El poder evolutivo de los datos también fue un tema clave, con Buitekant (en la foto de la izquierda) haciendo hincapié en que extraer el contexto de una URL fue sólo el comienzo. “Hay mucho más que estamos explorando ahora. Lo que sabemos es que un editor puede categorizar en función del significado semántico completo, más la emoción y el sentimiento, y aunque es muy importante, es sólo el comienzo. Confiando en herramientas de segmentación contundentes que utilizan palabras clave y raspado de URL, todavía tienen que evolucionar y queremos avanzar más allá de esas limitaciones. Los datos se están convirtiendo en un producto más importante que nunca ”. En el centro de la reunión virtual, mientras tanto, estaba la inminente desaparición de la cookie de terceros. Buitekant señaló que, si bien los vendedores ya han comprendido las implicaciones, deben asegurarse de que se entiendan en todo el sector para evitar que se repita el daño causado a Safari por la tecnología de Prevención de Seguimiento Inteligente (ITP) de Apple. “Necesitamos enfocarnos en una educación más amplia en todo el mercado para asegurarnos de que los compradores, vendedores y tecnología publicitaria comprendan cuánto cambio crea esto. Poder comprar audiencias es una cosa, pero en realidad este cambio elimina la limitación de frecuencia, los límites entre sitios, la medición, la deduplicación y la atribución de un comercio web que está explotando en este momento. “No podemos permitir que lo que sucedió en Safari le suceda a Chrome”, subrayó Buitekant. “Los editores no son jardines vallados. Podemos obtener datos de los usuarios mediante el consentimiento activo y lo que estamos tratando de hacer es habilitar flujos de trabajo transparentes, con nuestros socios publicitarios, para mejorar los métodos de selección. Que se puede habilitar a escala. Tiene que ser escalable. ” Si bien Google planea dejar de admitir cookies de terceros en 2021, Buitekant sugirió que un enfoque holístico para un reemplazo podría llenar la brecha. “Las cookies no serán reemplazadas por una sola cosa. Lo abordamos con el objetivo de ser completamente agnósticos con la tecnología y múltiples socios. Un socio puede ser ideal para actividades específicas a un segmento de nicho y otro bueno para la limitación de escala y frecuencia. De modo que realmente necesitamos probar y aprender y lo más importante, ser ágiles. Esto va desde el enriquecimiento del flujo de ofertas hasta los ID compartidos y los ID de editor, pasando por salas limpias y búnkeres ”. Sobre todo, concluyó Buitekant, la monetización exitosa se reduce a comunicaciones directas y abiertas entre comprador y vendedor. Esto no sólo generaría confianza, sino que mejoraría la calidad y la orientación del inventario. «Realmente espero que los anunciantes se adapten a nosotros y que haya más consultas entre la compra y la venta, para garantizar que los compradores accedan al inventario que desean, y a gran escala, y que puedan hacerlo sin tener que depender de la tecnología publicitaria para elegir. mecánica de entrega para ellos. En cuanto a las [alternativas a] las cookies, estamos explorando posibles soluciones con todas las personas que podamos y durante todo el proceso compartiremos los aprendizajes.