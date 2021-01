Nuevo liderazgo creativo en BBDO México

BBDO México nombró a y Pablo Ferrari Y Benjamín Pedrero como nuevos Directores Generales Creativos. En conjunto, los profesionales cuentancon casi 40 años de experiencia en publicidad, trabajando para innumerables marcas nacionales e internacionales.

“Benjamín y Pablo han demostrado ser verdaderos BBDOers, siempre enfocados en la calidad del trabajo que desarrollamos para todos nuestros clientes y haciendo equipo con las distintas áreas de la agencia, para generar soluciones creativas que incidan en los resultados del negocio, afirmó Carlos Vaca, CEO y Presidente de BBDO.

“A través de su liderazgo en múltiples campañas, no sólo han demostrado pasión y talento, sino que han conseguido ganarse la confianza y el respeto de nuestros clientes, del resto del equipo creativo y de la agencia en su conjunto, bajo la filosofía “The Work, The Work, The Work”, agregó Carlos.

“Estamos viviendo tiempos de grandes retos, hoy tenemos que ser más efectivos y rápidos que nunca. Benjamín y Pablo han demostrado tener mucho talento y el liderazgo necesario para encabezar el area creativa, motivando a losequiposa generarideasmás innovadoras y eficientes en múltiples plataformas para nuestros clientes”, concluyóel CEO.

Pedrero posee una amplia experiencia en la industria publicitariamexicana. Entre las agencias en las que ha trabajado se encuentran Terán/TBWA, Ogilvy, DDB, (anónimo)y Leo Burnett, desarrollando campañas ganadoras para clientes de la talla de Pepsico, Bayer, Mars, Coca-Cola, Nike, Gandhi, Nestlé, Volkswagen yCerveza Corona, entre otros.

Ferrari, por su parte, tiene más de 20 años trabajando en la industria. Ha desarrollado su carrera en diferentes mercados como su país natal Uruguay, Venezuela, Estados Unidos y México. Antes de ser Director Creativo de Grupo en BBDO, trabajó en agencias como Olabuenaga Chemistri, Y&R y Leo Burnett Chicago. A lo largo de su carrera ha desarrollado campañas integrales para clientes como Ford, Mercedes Benz, Pepsico, alpura, P&G, Visa, Diageo, J&J, Lala, Walmart, Danoney HPentre otras.

La nueva duplade líderes creativosmostró su orgullo por la confianza depositada por la agencia. “Esta es una gran oportunidad para continuar el gran trabajo que la agencia ha hecho y llevarlo aún más lejos. Nos apasiona el reto de seguir transformando a la agencia, para inspirar al departamento a brindar soluciones creativas más ágiles y flexibles, ad hoc a los tiempos que vivimos”, afirmaron.