Clear Channel Pronto deberá replicar en Todo el Orbe

Clear Channel España presenta en el Digital Enterprise Show 2021 su nueva propuesta de valor «Creating the future of media», que pone en valor la aportación del medio exterior a la sociedad gracias a las campañas publicitarias de las marcas.

Jordi Sáez, Market Leader Southern Europe y CEO de Clear Channel España, ha presentado dentro del Digital Enterprise Show 2021 (DES2021) la nueva propuesta de valor de Clear Channel Europa en la ponencia “Creating the future of media: Cómo un medio ayuda a mejorar la sociedad”.

Al comenzar su intervención, Jordi Sáez compartió una imagen de protesta contra la publicidad exterior que se ha viralizado en redes sociales y ha hecho autocrítica porque el sector no ha sabido trasladar a la sociedad, incluso al sector publicitario, lo que verdaderamente aporta y se esconde detrás de un cartel de un mupi o marquesina. Su intervención ha continuado con la presentación de “Creating the future of media”, la propuesta de valor de Clear Channel Europa, que consiste en la transformación de los activos de la compañía en beneficio de todos los actores involucrados en el negocio, a través de la innovación e infraestructuras digitales basadas en datos, pero siempre siendo responsables desde el punto de vista medioambiental y social. También ha hablado de la Misión corporativa “A platform for brands & a platform for good”, que consiste en ofrecer un medio flexible, creativo y responsable para que las marcas alcancen sus objetivos, a la vez que sirve a los municipios y la sociedad, al tiempo que tiene un impacto positivo en su entorno.Textualmente ha comentado “nuestra misión corporativa son dos caras de una misma moneda y una no puede existir sin la otra. Gracias a la inversión publicitaria podemos instalar marquesinas 100% accesibles y gracias a que tenemos estos soportes bien mantenidos y bien situados, las marcas quieren estar en ellos”.

La intervención ha continuado con otra reflexión sobre el compromiso de las empresas y lo que pueden aportar a la sociedad: “en Clear Channel consideramos a la ciudad un accionista más, alguien a quien debemos rendir cuentas. por ejemplo, aquí en España el 60% de nuestros ingresos publicitarios en mobiliario urbano retornan a la ciudad en forma de canon directo a los ayuntamientos o en forma de otro tipo de inversiones que mejoran la vida de los ciudadanos. Eso en general se desconoce y es que cada vez que un anunciante o una agencia de medios decide hacer una campaña de publicidad exterior en mobiliario urbano, también hace una inversión en la ciudad y la sociedad”.

Al tratarse el Digital Enterprise Show fundamentalmente de un foro sobre la transformación digital, Sáez ha destacado con ejemplos como están aplicando la digitalización para la innovación creativa en sus campañas (usando entre otros, el caso de la campaña de lanzamiento del Cupra Formentor, que fue la 1ª con hologramas en vía pública) y también cómo la compañía innova con la data para la planificación con RADAR y para la compra programática con LaunchPAD. Para terminar su intervención, también ha mencionado ejemplos de algunas iniciativas que dejan patente que “A platform for brands” y “A platform for good”, van muy de la mano y que gracias a la inversión publicitaria, «podemos hacer auténticas obras de arte en medianeras en Milán o que aquí en España empezamos a instalar en 2021 marquesinas autosuficientes energéticamente mediante paneles solares, o marquesinas con techo vegetal».