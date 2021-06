Del Escritorio de Fernando Vega Olmos

Llamé a la mejor gente que conocía en el mundo.

Me puse firme con los ingleses con la agencia que quería fundar.

Y me senté a escribir este texto:

Sin ilusión no hay nada.

Ilusión fue lo que paró a Bugsy Siegel en el medio del desierto de Nevada y le permitió soñar Las Vegas.

Ilusión tuvo Colón para partir en tres trastos repletos de egresados de las cárceles y descubrirnos un nuevo

mundo.

No es que sin ilusión no puedas vivir. Es que no merece la pena vivir sin ella.

Ilusión es lo que un producto necesita para convertirse en una marca famosa.

En este mundo comercial de espantosa paridad, los consumidores sólo logran diferenciar a aquellas marcas que los ilusionan.

Las marcas ilusionan a partir de lo mensajes que construyen. Esperanzadores estallidos que te tocan, que te envuelven, que te llenan de deseos, que te mueven… que te ilusionan.

Esos mensajes sólo nacen de personas que trabajan con ilusión.

Ella se sienta a sus mesas cada mañana y sostiene sus manos para evitar la tentación de la cosa fácil, la

previsibilidad del camino transitado, «el horror de vivir en lo sucesivo» como decía Borges.

Ilusión es, pues, lo que nos trae.

Queremos hacer ilusión. Que los sensibles y talentosos se acerquen y nos ayuden a convocarla.

Queremos crear ilusión. Aquellos anuncios que le gustan a la gente. Que pasan de boca en boca. Que se funden en el imaginario popular.

Queremos fabricar ilusión. Sería maravilloso convertirnos en fabricantes de ilusiones. Rozar, aunque sea un instante, a Walt Disney y ayudar a crear marcas tan queridas y permanentes como Mickey.

Queremos vender ilusión. Generar experiencias de vida tan fuertes alrededor de una marca, sensaciones de

bienestar casi físicas que hagan que las personas elijan comprar lo que esa marca les genera.

Hace ilusión, verdad?

Pasaron 15 años y sigue todo tan vigente.

Lo bueno permanece, no?

( Ah, la agencia se llamó LOLA. Y todavía se llama así)

.