DDB MÉXICO LANZA FTW (FOR THE WIN), UNA UNIDAD DE NEGOCIO ESPECIALIZADA EN ESPORTS Y GAMING

A través de la nueva unidad, la agencia ayudará a las marcas a navegar e incursionar en la categoría de entretenimiento de más rápido crecimiento en el mundo.

CDMX, 24 de junio de 2021 — DDB Latina anunció recientemente el lanzamiento de For The Win, una nueva oferta de servicios que ofrece un acceso sin precedentes al conocimiento y experiencia en el sector de Gaminga través de sus oficinas en México, Brasil, Argentina, Guatemala y Perú. For The Win, combina el poderoso know-howinternacional sobre gamingde la red DDB FTW, con sede en Praga, y el vasto alcance global y la experiencia de la red DDB en estrategia, creatividad, diseño de negocios, innovación y tecnología.

DDB lanzó globalmente FTW para ofrecer soluciones de esports y gaming globales y regionales a clientes alrededor del mundo. El lanzamiento de la agencia fue un reconocimiento de la categoría como un canal que alcanza a las 3 billones de personas que se identifican como gamers.

México ha adquirido relevancia en el sector de gaming, y se ha convertido en el país número 1 de América Latina, representando casi dos mil millones de dólares en el mercado, con 72.5 millones de entusiastas en el juego y ocupando el lugar no. 12 en Esports a nivel mundial. Además, las restricciones de COVID-19, impulsaron que el gasto mensual en gaming en México y Brasil creciera en promedio 50%.

En DDB México, el beneficio para los clientes de For The Win es claro. En palabras de Juan Isaza, Vicepresidente de Estrategia DDB Latina y CEO de la oficina en México: “Nuestros clientes saben del potencial que hoy tiene el universo de los videojuegos y por esto estamos trayendo a México todo el conocimiento y experiencia de For The Win para que acompañe el crecimiento de las marcas, principalmente aquellas no endémicas que ahora tendrán una división global especializada que los acompañe y asesore.”

“La categoría de gamingno es solamente jugar videojuegos. Es un movimiento que tiene su propio lenguaje, su música y su moda. Las plataformas de gaming se han vuelto fundamentales para la conexión social en los últimos meses pero esperamos que la tendencia continué en un mundo post-Covid.” Puntualizó Isaza.

“For The Win brinda importantes oportunidades a las marcas. En la búsqueda de encontrar canales relevantes para comunicarnos con múltiples audiencias, la exposición disruptiva y el engagementque ofrece esta industria multigeneracional es digna de aprovecharse; porque no solo hablamos de la amplificación que ofrecen los títulos per se, sino de los satélites que están alrededor de esta cultura como: torneos, merchandise o celebridades, adicional a las conexiones sociales presenciales y remotas que se generan con esta actividad.” Comentó Rodrigo Morales, Director de Servicio a Cliente de DDB México.

FTW está formado por un grupo de gamersapasionados de la red DDB que cubrirán áreas como estrategia, creatividad, diseño de negocios, innovación y tecnología.

Acerca de DDB

DDB Worldwide (ddb.com) es una de las redes de mercadotecnia y publicidad más grandes del mundo. DDB ha sido nombrada Agencia del Año en numerosas ocasiones en el Festival Internacional de Cannes de Creatividad así como en diversos concursos y publicaciones. Fundada en 1949, DDB es parte de Omnicom Group (NYSE) y consiste de más de 200 oficinas en 90 países. Entre los clientes de DDB México se encuentran: McDonald’s, Unilever, Mars, Casa Cuervo, Herdez, BlackRock, entre otros.