Por qué el ROI es perjudicial para la marca B2B

Todos vivimos en el mundo real. Todos recibimos un cheque de pago. Tenemos que hacer cosas de niños grandes como comprar comestibles, pagar el alquiler y todas esas otras cosas de adultos que de alguna manera aterrizaron en nuestros platos. Así que déjame ser muy claro cuando digo que entiendo la presión de hacer que tu trabajo de marketing muestre ROI, incluso lo agradezco. Es totalmente comprensible que tengamos que analizar cada dólar gastado en marketing y determinar qué ayudará a generar el mayor impacto.

En los últimos años, hemos visto una gran conmoción en los departamentos de marketing B2B con el aumento de la automatización del marketing y el gran énfasis en el ROI. Ahora, no estoy diciendo que estas cosas sean malas de ninguna manera, pero lo que falta es reconocer la marca como parte de esa ecuación. En un nivel intuitivo, todos entendemos que una marca conocida y entendida automáticamente se convertirá mejor. De hecho, creo que podemos hacer que lo que hoy se conoce como ‘marketing de crecimiento’ sea aún más fuerte simplemente agregando el pensamiento de marca a la ecuación.

Pero las marcas necesitan tiempo para construir

Y con una permanencia promedio de CMO B2B de menos de 30 meses, el tiempo es algo que los CMO no tienen.

Si dejamos que las mediciones de ROI guíen nuestras actividades de desarrollo de marca, estamos presionando aún más a nuestros CMO, especialmente porque muchos de los esfuerzos de construcción de marca tardan al menos 18 meses en materializarse. La falta de enfoque de las empresas B2B en la construcción de marca no proviene del hecho de que no creen en ella, simplemente no tienen tiempo para esperar los resultados. Entonces, para liberar recursos y enfocarse en la marca, coloque la medida donde corresponde: ejercicios de amplificación.

B2B y B2C tienen puntos en común, claro. Pero el embudo de marketing para una base de datos requiere un poco más que el embudo de ventas B2C clásico para, por ejemplo, champú. Cada etapa del embudo B2B requiere un marketing más extenso para educar al consumidor sobre qué es el producto y crear una conexión y una necesidad. Y eso significa más actividades de conciencia de marca, un paso a menudo subestimado en el marketing de consumidores.

El embudo B2B también significa que los ciclos de ventas son más largos. Obviamente, difiere de un producto a otro y de un tamaño de trato a otro, pero es difícil encontrar un ciclo de ventas más corto que 3 meses. Por lo tanto, los estudios de marca tradicionales que muestran niveles de conocimiento de la marca a menudo significan muy poco para una empresa B2B. Lo que importa más, desde una perspectiva empresarial, es la cantidad de clientes potenciales generados por las actividades de marketing.

En otras palabras, los CMO de B2B deben centrarse en construir la máquina de generación de demanda.

Deben entregar clientes potenciales de manera confiable. Eso se basa en campañas de generación de clientes potenciales, generación de demanda y ABM. Implica marketing de contenidos y liderazgo intelectual. Todos los lugares donde la marca puede, y debe, llegar para amplificar el mensaje. Esta es un área en la que B2B debe mejorar. Muchas empresas llevan a cabo de 4 a 5 campañas de generación de leads por mes y gastan grandes cantidades en anuncios digitales para complementar.

Pero a menudo los anuncios se ven y se leen como provienen de una empresa, mientras que la experiencia digital real en la que aterriza parece ser de otra empresa. Una inconsistencia que solo se hace más fuerte de una campaña a otra. Los departamentos de marketing B2B son famosos por aburrirse de su propia publicidad y marketing mucho más rápido que la audiencia. Esta falta de coherencia es algo que socava rápidamente nuestros esfuerzos de marca. Porque, si hay algo que podemos aprender del marketing de consumidores, es la coherencia. Solo mire Coca-Cola y la consistencia de esa marca y su ejecución durante los últimos 100 años.

Los especialistas en marketing B2B están combatiendo incendios en muchos frentes.

No solo están tratando de construir una marca y entregar clientes potenciales a sus departamentos de ventas, sino que a menudo también intentan crear una categoría simultáneamente. Hay muy pocas categorías completamente nuevas en el mercado de consumo. Sí, es posible que estemos entregando un colchón de una manera nueva o incluso cabinas, pero la mayoría de los desarrollos de productos ocurren dentro de una categoría existente al final del día. En B2B, por otro lado, muchos productos nuevos son completamente nuevos, muchos de ellos vinculados a la nube. En estos casos, no podemos darnos el lujo de posicionar nuestro servicio o producto junto al de una marca existente. En cambio, primero tenemos que informar a la gente que la necesidad existe. Y luego, en segundo lugar, que estamos aquí para llenarlo.

En general, el branding como disciplina ha sido infravalorado en el mundo B2B.

Sobre todo porque los CMO no tienen tiempo de esforzarse para luchar con los directores ejecutivos y las juntas directivas por inversiones que podrían no mostrar retorno de la inversión hasta mucho después de que se hayan ido. Lo que echamos de menos en este enfoque es la idea de que la marca que crea marcas conocidas y comprendidas impulsará automáticamente y de forma natural mayores conversiones.

Cortesia: Portal: THE DRUM