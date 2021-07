ALVARADO MOLINA GANA LA ASIGNACION DE MITSUBISHI MOTORS

POR CIERTO LA CREATIVIDAD EXPRESADA EN ESTA PRIMERA OBRA DE ARTE HECHA EN UN COMERCIAL, CON UNA FIJACION DE MARCA IMPRESIONANTE UNA HISTORIA QUE HACE TE FIJES EN EL AUTO Y LA HISTORIA DE TRAER UNA VIDA AL MUNDO.

Mitsubishi Motors México asignó como su agencia de publicidad a la dirigida por Ricardo Molina y Yuri Alvarado para llevar la comunicación online y offline de sus marcas con el lanzamiento de un sorprendente vehículo del segmento MPV y SUV-B: la Nueva Xpander Cross

AM desarrolló una idea inspirada en el contexto actual, donde las pruebas de manejo en la categoría automotriz disminuyeron para evitar el riesgo de contacto

La nueva Xpander Cross de Mitsubishi Motors Mx fue lanzada al mercado mexicano con una ambiciosa campaña de comunicación desarrollada por el equipo multidisciplinario de AM, liderado por Ricardo Molina, quien cuenta con amplio expertise en la categoría automotriz en México. “Hacia un mundo enorme” es el concepto creativo bajo el cual se resalta el gran espacio del automóvil de la mano de una inesperada historia llena de drama y emociones.

Mediante una experiencia totalmente inmersiva, hoy se puede disfrutar de una prueba de manejo nunca antes vista, la cual destaca por el innovador uso de la tecnología con recursos digitales de RV y experiencia en video 360°.

La historia posee una narrativa dotada de suspenso, felicidad y emoción, bajo una condición extrema de estrés con el propósito de mostrar el performance del vehículo de forma no convencional.

La agencia creó desde 2020 la herramienta que denominan “Immersive Thinking”, para brindar precisamente, experiencias inversivas dado el contexto actual. Su empleo fue clave para el lanzamiento de esta campaña, y es una muestra de lo que puede lograr con los recursos tecnológicos y creativos que hoy se tienen a la mano.

La ejecución fue producida por Oriental Films con el equipo de Mauri Clavijo y la dirección de la prestigiada dupla Boki-Chelo, en conjunto con la dupla digital Tormenta, quienes realizaron piezas desde 2 minutos tanto para digital como para TV, mismas que, con el componente de tecnología 360°, permiten que la experiencia de prueba de manejo pueda ser disfrutada en Cardboards de realidad virtual.



Ana Paulina Velázquez, Subdirectora de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Mitsubishi Motors Mx, comentó: “Conscientes de que el consumidor está frente a una vasta oferta de marcas y modelos, buscamos una campaña que nos diferenciara positiva y emotivamente del resto, resaltando el diseño y los beneficios de nuestro nuevo modelo Xpander, así como los valores globales de la marca Mitsubishi: Aventurera y Progresiva.”

La ejecutiva continuó, entusiasta: “Nos aseguramos de generar una experiencia inmersiva para todos aquellos dispuestos a vivir una prueba de manejo como nunca antes la habían vivido: desde la comodidad de su casa conociendo a Xpander por dentro y por fuera, gracias a tecnología de RV. Estamos muy contentos con la campaña y confiamos en que apoyará al cumplimiento del objetivo.”

Por su parte, Ricardo Molina, CEO y Socio Fundador de AM añadió “Estamos verdaderamente complacidos en estrenarnos como agencia y aliados de una marca tan importante y sólida como lo es Mitsubishi Motors México. Sólo con un cliente con visión innovadora, valentía y una gran sociedad co-creativa, podríamos haber logrado una campaña así. Este es el inicio de una gran complicidad estratégica y creativa entre nuestras compañías. Queremos demostrar con trabajo el ser fieles, inspirados y comprometidos con el slogan de la empresa japonesa -Drive your ambition- sumando el liderazgo de la marca a la trayectoria y profesionalismo de Alvarado Molina”.

La nueva Xpander Cross se caracteriza por su gran versatilidad en el diseño, ya que ofrece múltiples configuraciones de asientos que pueden adaptar el espacio a cualquier necesidad, ya sea de carga, acomodo de pasajeros o confort, pues cuenta con espacio hasta para 7 pasajeros; 16 espacios de almacenamiento interior y diseño de parrilla “Dynamic Shield”, además de que se desempeña con gran seguridad y confianza por diversos terrenos.

En la parte tecnológica cuenta con varias tomas de corriente para cargar dispositivos, acceso Smart Key con encendido de motor por botón, Android Auto y Apple CarPlay, así como economía de combustible y faros de niebla, entre muchas otras amenidades.

Acerca de AM

Alvarado Molina es una Agencia de Publicidad mexicana, de Marketing Digital, Marketing Experiencial, Branding Art, Diseño, Packaging, Design Thinking y Desarrollo y arquitectura de marcas nacida en 2009. Ha construido marcas y enaltecido la creatividad mexicana, trabajando con anunciantes como Liverpool, Mitsubishi Motors México, Tetra Pak, Audi,Cemex, AstraZeneca, Mercado Soriana, La Costeña, L.A. Cetto y Consejo de la Comunicación, entre otras.

