Happy Together se Adueña del Mercado Mexicano

La productora fundada por Sebastián Quirno y compuesta por músicos ubicados en diferentes países del mundo; festeja su quinto aniversario en el mercado mexicano, quien le abrió sus puertas y facilitó su desarrollo y crecimiento.

Con el objetivo de brindar un fuerte valor a la música, Happy Together desembarcó en México y desde sus inicios se involucró con las principales marcas y sus campañas. “El trabajo personalizado y habernos involucrado en el proceso, fueron los pilares de este crecimiento, convirtiéndonos en lo que HAPPY TOGETHER es hoy, una CASA DE MÚSICA”, comentó Sebastián Quirno, Fundador y CEO de Happy Together.

Happy Together brinda soluciones integrales musicales, tendiendo en cuenta los cambios que se dieron en la industria y entendiendo que cada proyecto es diferente. “Por eso, no solo nos dedicamos a cumplir con las necesidades musicales de nuestros clientes sino también de generar un diálogo con los directores, productores y creativos, convirtiéndonos en socios de los proyectos”, agregó Quirno.

“En estos cinco años, construimos un ecosistemas de soluciones, pasando a ser una casa de música. En el corto plazo, logramos trabajar con las mejores productoras, agencias, marcas y directores vinculándonos con diferentes bandas para trabajar en equipo dándoles todo tipo de solución y soporte musical. Estamos agradecidos por la oportunidad que México nos brindó ya que se convierte en una de las principales plazas de nuestra red”, sostuvo Santiago Alonso, socio de Happy Together México.

Gracias a la confianza de las marcas; Happy Together creció mucho en la región y sobre todo en el país; diferenciándose de la competencia y aportando un valor único al mercado. Tal es así que en 2019 lanzaron Humana Music, una alternativa de música original versus la música de stock.

Asimismo, Happy Together cuenta con una unidad de negocios dedicada íntegramente a la negociación de derechos de bandas de sonido. Treat, es un servicio que resuelve todos los problemas de un proceso completo.

Durante este tiempo, Happy Together logró alianzas de trabajo con agencias como Ogilvy, Publicis, Circus Mediamonks, Montalvo, Hello, Anonimo, AnyGivenDay, Archer Troy y Leo Burnett.

Las productoras The maestros, Madre foca, Central, Whisky, Rebolucion, Landia, Mastodonte y Rosa, también confiaron sus trabajos musicales a Happy Together; al igual que las principales marcas Grupo Modelo, Tecate, Pepsico, Nestle, Coca Cola, Amazon, Mercado libre, Netflix, Burguer King, VW, KFC, Adidas, Coppel, Bimbo y Citibanamex.