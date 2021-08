SEO local, tendencia del comercio de proximidad para ganar clientes

La agencia SEOcom nos da las claves para un buen SEO local, una estrategia imprescindible en tiempos de pandemia y restricciones al comercio. La idea es plantear una estrategia e ir a la raíz: qué hacen los usuarios y qué es lo que más utilizan en sus búsquedas; y todo ello sin buscar la rapidez o inmediatez, ya que el SEO es una estrategia efectiva a medio y largo plazo.

El SEO local permite conectar negocios con personas a través de los buscadores, y convertirlos en una referencia en su zona o región para atraer nuevos clientes. Para conseguirlo la geolocalización es la clave, y esta es la principal diferencia con el SEO común. Cuando alguien busca “agencia de posicionamiento de Barcelona” o “agencia de posicionamiento de Madrid”, se activa el mecanismo que hará que aparezcan sobre todo los resultados de esa zona en concreto”, explican desde SEOCOM, agencia SEO con más de 20 años de experiencia.

No obstante, para que un SEO local sea bueno y eficaz para un negocio, hay que tener en cuenta una serie de puntos clave, pero todo pasa por entender que hoy en día no basta con tener un buen producto o servicio y que esto lo sepan los clientes offline. “Si no tienes una estrategia SEO detrás que te lleve a la primera página, estarás perdiendo muchos clientes”, puntualiza el CEO de SEOCOM, Iván Ruiz. Partiendo de que la mayoría de estas búsquedas están geolocalizadas y se hacen desde Google, Google Maps o portales verticales como Tripadvisor, ya se puede empezar a trabajar teniendo en cuenta cinco aspectos principales.

Keyword research para SEO local

Es un análisis de palabras clave que ha de ir al comienzo de cada proyecto que queramos hacer en el ámbito web y que determina cuáles son las palabras relacionadas con cada sector. Esto ayuda a entender las búsquedas que los usuarios hacen de una marca, producto o servicio, y también los intereses de los potenciales clientes, así como a entender qué contenidos crear para poder atraer a dichas personas y poder, en última instancia, convertir esa visita en una compra o unos datos de contacto.

Para hacer un keyword research en SEO local hay que tener en cuenta que los clientes que realicen una búsqueda lo harán en torno a la zona en la que se encuentran, y las búsquedas geolocalizadas entrarán en juego. Para hacerlo, SEOCOM recomienda una serie de herramientas: el Planner de Google Ads, la función de autocompletar y sugerencias de Google, la herramienta Keywordtool.io, o sistrix y ahrefs, que son de pago. Todas ellas permiten, entre otras opciones, analizar a la competencia y obtener un listado de palabras clave para las que están posicionando con sus volúmenes de búsqueda.

Una vez limpia y clasificada la lista de palabras clave, la parte más importante y tediosa, es importante incluir términos sobre ubicación, como “cerca de mí” o “aquí”, así como patrones de búsqueda: dónde comer en) + (ubicación), (tienda de) + (producto) + en + (ubicación), y una variedad muy amplia de búsquedas de este tipo. En definitiva, hay que pensar como un cliente e intentar hacer las búsquedas que haría él, y el keyword research es una pieza fundamental que ayuda a entender cómo se hacen estas búsquedas.

Google My Business

Hace más accesible el posicionamiento de negocios locales en las hojas de resultados de las búsquedas. Está muy ligado a la geolocalización y se reconoce por el mapa que muestra en los resultados y que permite a los usuarios situarse y recibir indicaciones sobre cómo llegar al local que han buscado, por eso en SEOCOM consideran imprescindible darse de alta en esta plataforma, siguiendo una serie de recomendaciones para que no falte nada en la ficha local: tras indicar el nombre del negocio y su categoría, y marcar su ubicación en el mapa, Google envía una verificación y ya se puede optimizar la ficha con fotos, horarios, más categorías, descripciones de servicios y productos y, muy importante, reseñas de clientes. Esto último es fundamental para el posicionamiento de la ficha del negocio. La recomendación de Iván Ruiz es conseguirlas de forma orgánica. “Pide a tus clientes que te dejen un pequeño comentario, vale la pena”. Google My Business también permite crear publicaciones para comunicar ofertas, novedades, curiosidades o publicar algún contenido para mantener a los clientes actualizados.

Web: arquitectura y SEO on page

Este apartado es muy importante, ya que la web bien estructurada es una base muy fuerte para que una estrategia SEO, sea local o no, funcione correctamente y tenga unos resultados óptimos. Cada página ha de tener contenido único y original, algo muy importante, ya que Google no posicionará bien la web si el contenido es copiado o duplicado. Una vez hecho esto, toca implementar el SEO on page. Lo más básico es añadir información de contacto en todas las páginas, códigos de respuesta y datos estructurados a través de fragmentos de texto enriquecidos o schema. También es muy importante que las fichas de productos y servicios estén actualizadas y con información adecuada al keyword research, y que las páginas de la web que se geolocalizan estén actualizadas.

Portales verticales

Además de Google y Google Maps, los portales verticales como Tripadvisor son cada vez más importantes para el SEO local, e incluso aparecen en los resultados de la búsquedas de Google. Son plataformas requieren un mantenimiento parecido al de las fichas de Google. Con un perfil activo se puede conseguir un buen posicionamiento en estos portales, y por extensión, en Google.

Linkbuilding para SEO local

En cualquier forma de SEO, es la forma que tiene Google de medir la autoridad de un sitio web, y es un indicador clave para su posicionamiento. En el caso del SEO local, los enlaces deberían servir para adquirir autoridad del dominio que enlaza y para atraer clientes de forma orgánica, por lo que es importante que enlacen sitios de una temática relacionada con el sector. Para conseguir enlaces se puede hacer una búsqueda de portales, blogs, negocios e influencers que tengan relación directa o indirecta y colaborar con ellos. También se puede hacer un análisis de los enlaces que tiene la competencia.

El linkbuilding es una estrategia SEO que se ha de llevar con cuidado, porque si Google entiende que los enlaces no se están consiguiendo con una “naturalidad” aparente, puede penalizar. Contactar con esos blogs, negocios, medios o portales y colaborar con ellos es lo mejor. Además, desde SEOCOM recomiendan evitar portales de compraventa de enlaces. “Google sabe qué blogs y webs están vendiendo sus enlaces a través de portales destinados a este negocio, y eso va en contra de sus directrices”.

