Ana Noriega Jurado de ADSTARS

Noriega será parte del jurado del festival coreano Ad Stars, que premia la innovación y la tecnología en el mercado asiático.

Será interesante ver si FCB México Gana alguna presea supongo que inscribieron piezas o en su caso sólo será Imagen de Ana

Por cierto realmente no conocemos el trabajo Creativo de Ana.

Ciudad de México a 28 de julio de 2021. Ad Stars, uno de los festivales internacionales más importantes en el mercado asiático que combina creatividad con tecnología de punta, se llevará a cabo de manera virtual del 25 al 27 de agosto de este año. En FCB nos enorgullece comunicar que Ana Noriega nuestra CCO será parte del jurado en la 14a. edición del festival en la categoría Design, Print, representando el talento de FCB México y de la red en general.

Ana Noriega comentó: “Cada vez que me invitan a ser parte del jurado de un festival me siento muy emocionada, en esta ocasión, conocer las ideas creativas desde una perspectiva del mercado asiático que ha crecido mucho me llama la atención.”

Noriega cuenta ya con una trayectoria de más de 16 años en la industria publicitaria, además de haber participado en diversos festivales locales, regionales e internacionales

como Cannes, One Show, Effies, FIAP, Sol de Iberoamérica, Yahoo Big Idea Chair, Círculo Creativo, D&AD, entre otros.

