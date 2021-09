BBDO se Renueva Directo de Latam llega Camilo Plazas como Chief Growth Officer a BBDO México

Camilo Plazas regresa a México como Chief Growth Officer de BBDO

Camilo Plazas, quien trabajó en México de 2009 a 2012 regresa al país, ahora como Vicepresidente y Chief Growth Officer de BBDO.

Camilo liderará la transformación digital de la agencia y su vez la relación con clientes como Ford y ExxonMobil. Tiene una vasta experiencia en el área digital, habiendo trabajado en mercados tan importantes como España, México y Colombia; para redes como Leo Burnett, DDB y Mullen Lowe. este nombramiento de Jefe de la Ocina de Crecimiento es interesante para observar su desarrollo

Al respecto, Carlos Vaca -CEO de BBDO- comentó: “Camilo es un crack; tiene un talento claro en identificar y desarrollar ideas innovadoras y es un líder natural, con experiencia internacional, que trabajará colaborando con el equipo directivo, impactando positivamente en el trabajo de la agencia y los resultados de negocio de las marcas de nuestros clientes.

Camilo nos apoyará en gestionar procesos de innovación, identificando oportunidades digitales para las marcas relacionadas con data, redes sociales, e-commerce, precision marketing, consumer experience y producción digital. Es un honor poder sumar su talento y pasión al equipo de BBDO; bienvenido”

Camilo deja MullenLowe SSP3en Colombia, una de las agencias más exitosasde la región, luego de tres productivosaños. Allí, junto a un gran equipo de trabajo, apoyó el crecimiento de la compañía y la llegada de nuevos negocios,tanto en la parte creativa como de medios.

Además, Camilo fortaleció la cultura digital de la agencia, contribuyendoparalograr una participación en la facturación de casi el 50% en disciplinas digitales.

Asimismo, Camilo Plazas expresó:“México es un país espectacular, que quiero y vivo con mucha felicidad. Me ofrece un potencial profesional increíble. Trabajar con Carlos Vaca es un honor y una oportunidad que me hace muchísima ilusión, así como sumarme a la gran red BBDO; la red más efectiva del mundo, con sus recursosde tecnología y herramientas,que sin duda harán de ésta,una experiencia espectacular y retadora”.“Estoy profunda e infinitamente agradecido con la oportunidad que me dieron Francisco Samper, Rafael De Guzmán, Jose Miguel Sokoloff y Juan Carlos Peña, quienes han sido mentores, ídolos profesionales y modelos a seguir para mí”, concluyó.