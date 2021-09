Escándalo en España Por la Campaña de Snickers Urgente un Asesor de Comunicación

La sociedad infantilizada que por lo visto necesita ser informada de que “hace calor”, y escucha sin pestañear cómo un “experto” entrevistado en los informativos aconseja a la audiencia que camine por la sombra, beba mucha agua y se ponga sombrero para protegerse del sol es la misma que está integrada por esos individuos que cada vez pueden hacer menos cosas sin la ayuda de connoisseurs profesionales. Impulsada por esta tendencia, la profesión de coach sigue multiplicándose y diversificándose. A los coaches para asuntos profesionales se han sumado los coaches nutricionistas, coaches deportivos, coaches de pareja, asesores de imagen, personal shoppers y otros. Vamos hacia un mudo en el que para todo hará falta consultar a un experto. Excepto para una cosa.

Lo que no parece tan necesario es el coach de comunicación, a pesar de los disgustos que provocan a diario las clamorosas meteduras de pata de instituciones, celebridades y empresas en las redes y los medios de comunicación en general. Lo hemos comprobado una vez más este verano, pródigo en incendios en la red (y por desgracia, también en la realidad no virtual).

Nadie avisó a Snickers de que aquel anuncio protagonizado por Aless Gibaja iba a desatar una oleada de críticas y acusaciones de homofobia en las redes sociales; ni siquiera lo vio venir el propio Gibaja, presunto influencer y activista de la defensa de la diversidad sexual. Tampoco le dijeron a Ester Expósito -que aparte de actriz de moda es asidua portavoz de mensajes feministas en sus perfiles- que a lo mejor no era una buena idea hacerse y publicar una foto con C.Tangana posando a lo Jesús Gil en un yate. Y no es menor lo que se podría haber evitado si algún apasionado defensor de los toros que sepa en qué mundo vive le hubiera dicho a los empresarios de la plaza de Gijón que nada costaba cambiar los nombres de los toros “Nigeriano” y “Feminista”, no vaya a ser que pasara lo que por desgracia para ellos terminó pasando.