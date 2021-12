Wunderaman Thompson Refuerza su Equipo Creativo Integra a:Jonathan McVinish Director General Creativo

Llega Jonathan McVinish a Wunderman Thompson México

como Director General Creativo

Wunderman Thompson México sigue apostando fuertemente por la creatividad incorporando al mejor talento. Al reciente anuncio de Omar Fabián como nuevo Chief Creative Officer, ahora se suma la incorporación de Jonathan McVinish en el rol de Director General Creativo para fortalecer una de las áreas más importantes de la agencia.

Jonathan cuenta con un perfil sumamente afín a la visión vanguardista de Wunderman Thompson. Su trayectoria, la cual inició directamente en el campo digital, lo ha transformado en un creativo integral, dando vida a proyectos que combinan experiencias de marca con innovación.

Ha colaborado en agencias como Flock, donde nutrió su producto de una fuerte impronta tecnológica. En 2017 fue el líder creativo de KTBO, desarrollando iniciativas distintivas en Social Media y creciendo el negocio ganando cuentas como Google, YouTube, EA Sports LATAM, Cerveza Corona, entre otras.

Y llega a Wunderman Thompson luego de haber ocupado el puesto de Head of Creative en DraftLine, la agencia in-house de Grupo Modelo / AB InBev, en donde tuvo la oportunidad de dimensionar el negocio desde la perspectiva del anunciante, desarrollando ideas 100% data-driven que convirtieron en resultados. Junto con el equipo que lideró, Jonathan logró posicionar a Draftline como la número 4 en el ranking de El Ojo de Iberoamérica y la número 25 en LATAM por la revista Crema.

“McVinish es una pieza fundamental para concretar la visión estratégica del área, y de la agencia. Ya tenía ganas de trabajar con él, pues es un líder creativo muy talentoso de raíz digital con una visión muy alineada a la mía. Sin duda, con su incorporación podremos sacar el mejor provecho a todas las capacidades y herramientas de la agencia.

Queremos hacer un trabajo brillante, que una la tecnología y la data de manera relevante y diferenciadora para nuestros clientes. Ideas efectivas e innovadoras, que destaquen creativamente, pero también por los resultados generados”, comento Omar Fabián, Chief Creative Officer de la oficina en México.

En más de 15 años de experiencia Jonathan ha co-creado ideas que han sido reconocidas en festivales como: Cannes Lions, Webby Awards, D&AD, One Show, El Ojo de Iberoamérica, IAB MIXX, Effie y Clio. El año pasado él y su equipo ganaron 5 premios en El Ojo de Iberoamérica por primera vez en la historia de DraftLine México, y también 4 shortlist y 1 Mérito en The One Show 2021.

Por otra parte, ha tenido el honor de formar parte del jurado en Webby Awards en 2018 y 2019, Círculo Creativo de México en 2019, El Sol de San Sebastián 2019, IAB MIXX México 2019 y EFFIE LATAM 2020.

“Hoy en día, mi mayor satisfacción y uno de mis mayores desafíos es consolidar la vertical creativa dentro de Wunderman Thompson México para generar una mayor integración entre las demás áreas de la compañía como la data y la tecnología” afirma Jonathan.