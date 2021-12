GRATAS SORPRESAS PARA LAS AGENCIAS QUE PARTICIPARON EN LOS EFFIES MÉXICO 2021 VER TODOS LOS GANADORES

Así se vivió el primer día de los Effie Awards México 2021

Manuel Bravo, Presidente del Jurado, y Carlos Vaca, Presidente del Consejo Consultivo, reconocieron el valor del certamen en la industria y agradecieron el rigor con el que el jurado evaluó cada una de las piezas inscritas.

En el día 1 del premiación se entregaron 21 metales a las campañas que lograron grandes resultados de negocio, en 12 categorías diferentes. Además, se reconocieron las 3 mejores propuestas elaboradas por estudiantes en el Effie College.

La Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas (AVE), organizadora del Effie México 2021, presentó un ciclo de conferencias. Hoy, Marco Casarín de Meta México y Alfonso Alcocer de Deloitte Digital hicieron aparición en el evento.

La noche de este martes se llevó a cabo la primera gala de premiación del Effie Awards México 2021, certamen que durante 22 años se ha encargado de reconocer las estrategias de marketing y comunicación que superan sus objetivos de negocio, logran grandes resultados y también contribuyen a mejorar la sociedad.

En el día uno del evento 100% virtual, organizado por la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas (AVE), se entregaron 21 metales en 12 categorías diferentes. Las campañas ganadoras fueron seleccionadas por un jurado conformado por altos directivos de los negocios, así como profesionales del marketing, la investigación, la publicidad, la comunicación, la consultoría, las plataformas, los medios y la academia, quienes después de dos rondas de evaluación -y asegurándose de cumplir con los altos estándares de calidad, honorabilidad y transparencia que el certamen impone a nivel global- decidieron reconocerlas como las mejores del certamen.

Carlos Vaca, Presidente del Consejo Consultivo de Effie México 2021 y Presidente y Director General de BBDO, resaltó la importancia del evento en el país, recordando que es el certamen más reconocido y más valorado por anunciantes, agencias y todos los actores del ecosistema del marketing y la comunicación. “El rigor de los jueces y su nivel de exigencia ha ido creciendo. Este año, el Consejo Consultivo del Effie, adicionalmente analizó todas las evaluaciones del Jurado con absoluto rigor, para asegurar que las ideas triunfadoras cumplieran con los altos estándares del honorabilidad y transparencia”.

“Effie no solo es un premio, es un certamen que promueve una nueva cultura de resultados e impulsa que las empresas revolucionen el mercado y no solo reproduzcan lo que a funcionado anteriormente (…) Effie reconoce a quien logra resultados con ideas extraordinaria y a quien crea valor más allá del negocio”, agregó Manuel Bravo, Presidente del Jurado Effie México 2021 y Presidente y Director General de Bayer de México.

El Presidente del Consejo Directivo de AVE, CEO de Altazor Intelligence y Socio Fundador de Tridente Aceleradora, Claudio Flores, agradeció a los profesionales y marcas que inscribieron sus casos este año, y felicitó a los ganadores, quienes a pesar de las dificultades que atraviesa la industria lograron crear estrategias de marketing y comunicación creativas, innovadoras y, lo más importante, con exitosos resultados de negocio.

Este año, la AVE presentó un ciclo de conferencias protagonizadas por grandes referentes de la industria. Alfonso Alcocer, Socio Advertising, Marketing & Commerce S-Latam en Deloitte Digital, inauguró las charlas con “Una mirada a las tendencias del marketing 2022”.

En su ponencia, el ejecutivo explicó que desde hace tres años Deloitte realiza un estudio profundo sobre los temas que marcarán agenda en la industria. Para la edición de este año entrevistaron a 1,099 directivos de diversas compañías y a 11,500 consumidores globales, quienes compartieron sus principales necesidades y preocupaciones, las cuales fueron englobadas en 7 tendencias:

Propósito, un faro para el crecimiento. El 66% de las marcas exitosas ponen atención a su propósito, y colocan al consumidor en el centro de sus estrategias. Marketing auténticamente inclusivo. Los consumidores notan la publicidad diversa, la resaltan y hablan de ella. De la misma forma, bloquean aquella que solo finge. Construyendo un motor creativo inteligente. Es momento de integrar un nuevo grupo de talento más rico en pensamiento, en habilidades, innovación y compromiso, todo esto sin necesidad de estar en un mismo lugar. Conocer a los clientes en un mundo sin cookies. El 61% de las marcas con mejor crecimiento migran de manera más acelerada e inteligente a un método en el que ellas mismas generan y gestionan la data de sus consumidores. Diseñar una experiencia de datos centrada en el ser humano. El 53% de los consumidores se sienten espiados por sus dispositivos electrónicos, aquí la importancia de generar estrategias para eliminar el miedo y la desconfianza. Elevando la experiencia híbrida. El 75% de los ejecutivos va a invertir mucho más en los próximos 12 meses en experiencias donde la virtualidad y la presencialidad se combinen. Supercargas el servicio al cliente con IA. Aunque en México y Latinoamérica todavía no es una tendencia avanzada, cada vez más se adoptará la tecnología para interactuar con los consumidores.

Marco Casarín, Director General de Meta en México, presentó la conferencia “Las redes sociales en la recuperación económica”, en la que explicó que la diversidad, equidad e inclusión se han convertido en elementos protagonistas de los negocios exitosos.

“De acuerdo con Accenture, las empresas con una cultura clara y centrada en la igualdad tienen ventas 2.2 veces más altas, y ganancias 3.2 veces más altas que sus pares. La clave está en ser intencionales con respecto a la diversidad”, dijo Marco Casarín. Además, “una compañía inclusiva y socialmente comprometida se convierte en un punto de inflexión en la decisión de compra de las personas”.

Bajo esta lógica, este año Meta unió esfuerzos con AVE para patrocinar y lanzar una nueva categoría, Impacto Positivo. Diversidad, Equidad e Inclusión, en la que se entregaron galardones a tres campañas por darle voz a grupos poco representados en la publicidad. Las piezas ganadoras fueron Orgullo todo el año – “El Mejor regalo” de Slap Global para Doritos, Unamos Créditos de Montalvo para Infonavit, y Tercos de (anónimo) para Fundación Teletón.

Este martes también se reconoció a las tres mejores propuestas de campañas elaboradas por estudiantes universitarios para las marcas Takis, Sports World y Mejor México, en el Effie College 2021. La escuela ganadora del metal de oro fue la Universidad Madero Puebla (UMAD) con la campaña Los Takintensos. La plata se la quedó el equipo de la Universidad Westhill con Lo mejor de dos mundos. Mientras que el reconocimiento de bronce fue para el Centro Universitario de Mercadotecnia y Publicidad (CUMP) por su propuesta En Taxis, queremos ver el mundo arder.

Effie Awards México 2021 cierra su segunda gala de premiación con el reconocimiento a la Agencia del Año y al Anunciante del Año

● Ogilvy se quedó con el galardón a la Agencia del Año, mientras que AB InBev obtuvo por tercer año consecutivo el reconocimiento al Anunciante del Año.

● En la segunda noche de premiación se entregaron 27 preseas en 14 categorías diferentes. Los ganadores fueron seleccionados por un jurado que se apegó a las reglas internacionales, respetando la transparencia y la honorabilidad del certamen.

● Joe Willke de BASES y Neuroscience NielsenIQ, Miguel Ángel Lara de Google y Miguel Anaya de Nielsen México fueron los expertos que se presentaron en el segundo día del ciclo de conferencias del Effie México 2021.

Ciudad de México a 08 de diciembre de 2021. El Effie Awards México 2021 llegó a su fin después de dos días de reconocer los proyectos que marcaron tendencia durante el año. En una gran noche de celebración para toda la industria del marketing y la comunicación, el certamen organizado por la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas (AVE) durante 22 años consecutivos, se dio a conocer a los grandes ganadores de la gala: la Agencia del Año y el Anunciante del Año.

El primer reconocimiento fue para Ogilvy, agencia liderada por Verónica Hernández. “Este es un premio especial, ya que reconoce a la agencia cuyo valuación se obtiene de sumar todos los puntos que obtiene la firma por los proyectos que pasaron a shortlist y los diferentes metales logrados. Es un premio que reconoce a las agencias sistemáticamente buenas y con trabajo bien evaluado”, explicó Claudio Flores, Presidente del Consejo Directivo de AVE, CEO de Altazor Intelligence y Socio Fundador de Tridente Aceleradora.

El premio al Anunciante del Año fue, por tercer año consecutivo, otorgado a AB InBev. Carlos Vaca, Presidente del Consejo Consultivo Effie México 2021 y Presidente y Director General de BBDO, dijo que la compañía de bebidas alcohólicas obtuvo los mejores resultados en sus estrategias de negocio y en el trabajo que realizó junto a sus aliados. “Este premio obedece a la suma de puntos, es totalmente matemático, no es nombrado por gusto de nadie ni por aplausos”, mencionó.

En el segundo y último día del evento 100% virtual se entregaron 27 metales en 14 categorías diferentes. En total fueron 48 preseas otorgadas a las estrategias de comunicación y marketing cuyas ideas impulsaron los mejores resultados de negocio, pero que también se centraron en la responsabilidad social y en el impacto positivo hacia la comunidad.

Manuel Bravo, Presidente del Jurado Effie México 2021 y Presidente y Director General de Bayer México, detalló que para definir a los ganadores, el jurado conformado por altos directivos de los negocios, profesionales del marketing, la investigación, la publicidad, la comunicación, la consultoría, las plataformas, los medios y la academia se apegó a las reglas internacionales del certamen. Asimismo, agregó que el Consejo Consultivo del Effie Awards, cuidó que se respetará cada una de las calificaciones de los más de 200 jueces que evaluaron las campañas para salvaguardar la transparencia y la honorabilidad del reconocimiento.

Este año, AVE presentó un ciclo de conferencias de la mano de cinco referentes de la industria. La noche de este miércoles, Joe Willke, President BASES and President Consumer Neuroscience NielsenIQ, inauguró las charlas con su ponencia “Putting the creative back in Advertising”, en la que habló sobre la creatividad como una pieza increíble y poderosa para asegurar el éxito de una campaña publicitaria, y generar ventas a los negocios.

“En los últimos 20 años ha habido una revolución en la industria de los medios, en la manera en la que la tecnología nos permite mejorar el performance de nuestras campañas, y ha sido tremendo avance, pero el poder de esta tecnología nos ha hecho perder el foco en la creatividad”, refirió el experto, quien aseguró que la creatividad necesita tener una revolución similar para obtener las herramientas adecuadas que la ayuden a mejorar sin obstáculos.

La segunda ponencia fue “Eficiencias Cross-medio en video”, que estuvo a cargo de Miguel Ángel Lara, Brand Measurement Lead SpLatam en Google, y Miguel Anaya, Especialista en Soluciones Digitales en Nielsen México. Ambos expertos coincidieron en que medir el alcance masivo de una campaña de publicidad ya no es tan fácil como sucedía hace unos años, cuando estar en televisión, en horario estelar, era prácticamente una garantía de éxito. Hoy, las personas no sólo deciden cuándo ver el contenido, sino que además tienen más de una plataforma para hacerlo.

Por esta razón, las firmas que los dos expertos representan unieron fuerzas para crear una metodología que permitiera a los anunciantes entender variables como edad, género, alcance y frecuencia de consumo de las campañas que están en medios digitales y compararlas con aquellas que están en televisión, es decir una medición especializada en cross-media.

Effie Awards México 2021 cerró su segunda noche de premiación con aprendizajes de enorme valor para todos los representantes de la industria, poniendo sobre la mesa los temas que marcarán tendencia durante los próximos 12 meses.

