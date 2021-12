Ogilvy Arrasa… LA Agencia del Año en Los Effies México 2021

Una verdadera sorpresa Ogivy se lleva la Agencia del Año en esta justa verdaderamente dificil por la gran cantidad de inscripciones que tuvo esta año el concurso mas impoortante en México.

Effie Awards México cierra su segunda gala de premiación con el reconocimiento a la Agencia del Año y al Anunciante del Año

● Ogilvy se quedó con el galardón a la Agencia del Año, mientras que AB InBev obtuvo por tercer año consecutivo el reconocimiento al Anunciante del Año.

● En la segunda noche de premiación se entregaron 27 preseas en 14 categorías diferentes. Los ganadores fueron seleccionados por un jurado que se apegó a las reglas internacionales, respetando la transparencia y la honorabilidad del certamen.

● Joe Willke de BASES y Neuroscience NielsenIQ, Miguel Ángel Lara de Google y Miguel Anaya de Nielsen México fueron los expertos que se presentaron en el segundo día del ciclo de conferencias del Effie México 2021.

Ciudad de México a 08 de diciembre de 2021. El Effie Awards México 2021 llegó a su fin después de dos días de reconocer los proyectos que marcaron tendencia durante el año. En una gran noche de celebración para toda la industria del marketing y la comunicación, el certamen organizado por la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas (AVE) durante 22 años consecutivos, se dio a conocer a los grandes ganadores de la gala: la Agencia del Año y el Anunciante del Año.

El primer reconocimiento fue para Ogilvy, agencia liderada por Verónica Hernández. “Este es un premio especial, ya que reconoce a la agencia cuyo valuación se obtiene de sumar todos los puntos que obtiene la firma por los proyectos que pasaron a shortlist y los diferentes metales logrados. Es un premio que reconoce a las agencias sistemáticamente buenas y con trabajo bien evaluado”, explicó Claudio Flores, Presidente del Consejo Directivo de AVE, CEO de Altazor Intelligence y Socio Fundador de Tridente Aceleradora.

El premio al Anunciante del Año fue, por tercer año consecutivo, otorgado a AB InBev. Carlos Vaca, Presidente del Consejo Consultivo Effie México 2021 y Presidente y Director General de BBDO, dijo que la compañía de bebidas alcohólicas obtuvo los mejores resultados en sus estrategias de negocio y en el trabajo que realizó junto a sus aliados. “Este premio obedece a la suma de puntos, es totalmente matemático, no es nombrado por gusto de nadie ni por aplausos”, mencionó.

En el segundo y último día del evento 100% virtual se entregaron 27 metales en 14 categorías diferentes. En total fueron 48 preseas otorgadas a las estrategias de comunicación y marketing cuyas ideas impulsaron los mejores resultados de negocio, pero que también se centraron en la responsabilidad social y en el impacto positivo hacia la comunidad.

Manuel Bravo, Presidente del Jurado Effie México 2021 y Presidente y Director General de Bayer México, detalló que para definir a los ganadores, el jurado conformado por altos directivos de los negocios, profesionales del marketing, la investigación, la publicidad, la comunicación, la consultoría, las plataformas, los medios y la academia se apegó a las reglas internacionales del certamen. Asimismo, agregó que el Consejo Consultivo del Effie Awards, cuidó que se respetará cada una de las calificaciones de los más de 200 jueces que evaluaron las campañas para salvaguardar la transparencia y la honorabilidad del reconocimiento.

Este año, AVE presentó un ciclo de conferencias de la mano de cinco referentes de la industria. La noche de este miércoles, Joe Willke, President BASES and President Consumer Neuroscience NielsenIQ, inauguró las charlas con su ponencia “Putting the creative back in Advertising”, en la que habló sobre la creatividad como una pieza increíble y poderosa para asegurar el éxito de una campaña publicitaria, y generar ventas a los negocios.

“En los últimos 20 años ha habido una revolución en la industria de los medios, en la manera en la que la tecnología nos permite mejorar el performance de nuestras campañas, y ha sido tremendo avance, pero el poder de esta tecnología nos ha hecho perder el foco en la creatividad”, refirió el experto, quien aseguró que la creatividad necesita tener una revolución similar para obtener las herramientas adecuadas que la ayuden a mejorar sin obstáculos.

La segunda ponencia fue “Eficiencias Cross-medio en video”, que estuvo a cargo de Miguel Ángel Lara, Brand Measurement Lead SpLatam en Google, y Miguel Anaya, Especialista en Soluciones Digitales en Nielsen México. Ambos expertos coincidieron en que medir el alcance masivo de una campaña de publicidad ya no es tan fácil como sucedía hace unos años, cuando estar en televisión, en horario estelar, era prácticamente una garantía de éxito. Hoy, las personas no sólo deciden cuándo ver el contenido, sino que además tienen más de una plataforma para hacerlo.

Por esta razón, las firmas que los dos expertos representan unieron fuerzas para crear una metodología que permitiera a los anunciantes entender variables como edad, género, alcance y frecuencia de consumo de las campañas que están en medios digitales y compararlas con aquellas que están en televisión, es decir una medición especializada en cross-media.

Effie Awards México 2021 cerró su segunda noche de premiación con aprendizajes de enorme valor para todos los representantes de la industria, poniendo sobre la mesa los temas que marcarán tendencia durante los próximos 12 meses.

