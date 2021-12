COCA-COLA TODA PARA WPP MENOS JAPON LA MANEJARA DENTSU

ATLANTA, 8 de noviembre de 2021 – The Coca-Cola Company nombró hoy a WPP como socio de la red de marketing global para desempeñar un papel clave en la ejecución de un nuevo modelo de marketing diseñado para impulsar el crecimiento a largo plazo de toda la cartera de marcas de la empresa en más de 200 países y territorios. El nuevo modelo de agencia integrado de Coca-Cola es parte de una agenda agresiva para transformar y modernizar el marketing y la innovación como impulsores clave del crecimiento rentable de la empresa. “Los consumidores responden a una experiencia completa, no separan el mensaje del medio, y es por eso que hemos diseñado un modelo de agencia para que sea verdaderamente centrado en el consumidor y libre de silos”, dijo Manolo Arroyo, director de marketing global de La compañia de coca Cola. “Este modelo se trata de una integración perfecta del poder de las ideas grandes y audaces y la creatividad dentro de las experiencias, amplificadas por los medios y los datos. Nos permitirá crear experiencias de un extremo a otro que se basan en conocimientos ricos en datos y optimizados en tiempo real, a escala, a medida que aprendemos de los consumidores «. El nuevo modelo de agencia tiene cuatro componentes: Un socio de la red de marketing global para gestionar la creatividad, los medios, los datos y la tecnología de marketing de un extremo a otro en toda la cartera. Un socio de medios complementario para brindar capacidades diferenciadas en mercados selectos. Una lista estratégica de agencias aprobadas para brindar acceso a las mejores mentes creativas, independientemente de su ubicación o afiliación. Una plataforma común de datos y tecnología que conecta equipos de marketing de cinco categorías globales, nueve unidades operativas, empresas globales y servicios de plataforma con el socio de la red de marketing global, el socio de medios complementarios y la lista estratégica. Socio de la red de marketing global OpenX, el equipo de WPP a medida, proporcionará capacidades de extremo a extremo a través de creatividades, medios y datos para servir como el socio de la red de marketing global para las marcas de Coca-Cola. La amplitud y profundidad de la asociación no tiene precedentes para Coca-Cola y se espera que sea un catalizador en la transformación de la eficacia y eficiencia del marketing. También no tiene precedentes para la industria, dada su escala y alcance geográfico, que incluye más de 200 países y territorios; la cartera de bebidas de cinco categorías de la empresa; y Global Ventures, incluidos inocent y Costa. “A medida que diseñamos nuestro nuevo modelo operativo de marketing, quedó cada vez más claro que la simplicidad era fundamental para operar con éxito una vasta red de negocios geográfica y diversificada, que también incluye nuestro sistema de embotellado”, dijo Arroyo. “Estoy encantado de asociarme con WPP mientras aceleramos nuestra transformación de marketing. Nos impresionó la capacidad de WPP para equilibrar lo que se necesita para ofrecer experiencias integradas al consumidor a escala global con la agilidad, la velocidad y los conocimientos basados ​​en datos que se requieren para ganar localmente. WPP traerá excelencia creativa y capacidades de marketing incomparables a una escala global que ninguna otra red puede implementar «. «Estamos encantados de haber sido designados como socio de la red de marketing global de The Coca-Cola Company, un catalizador para su transformación y crecimiento, y para brindar la creatividad excepcional, los conocimientos ricos en datos y la experiencia en medios necesarios para crear experiencias de consumidor conectadas», dijo Mark. Read, director ejecutivo de WPP. “Esta asociación, que integra nuestras capacidades en contenido, medios, datos, producción y tecnología, operando local y globalmente, complementará la organización en red global de The Coca-Cola Company. No tiene paralelo en nuestra industria en términos de amplitud y profundidad de capacidades, y refleja la escala y el alcance de WPP en todo el mundo. Me gustaría agradecer a Manolo Arroyo y sus equipos por dar este paso audaz con WPP. Nuestro éxito en el lanzamiento más grande de la industria es testimonio del talento y el arduo trabajo de cientos de personas en WPP y nuestras agencias, y de la fortaleza de nuestra oferta simple e integrada para los clientes «. Socio de medios complementario La compañía también anunció que Dentsu ha sido nombrado Socio de Medios Complementarios en mercados seleccionados donde aportan fortalezas distintivas. “Dentsu es una agencia increíble que combina valiosos conocimientos humanos con las capacidades analíticas y tecnológicas de vanguardia necesarias para diseñar y ejecutar experiencias de consumidor conectadas”, dijo Arroyo. “Son el socio complementario perfecto para nosotros, aportando fortalezas distintivas en algunas de nuestras áreas de mayor prioridad”. Lista estratégica Coca-Cola también se asegurará de tener acceso a los mejores creadores del mundo mediante el desarrollo de un modelo creativo de código abierto. “Sabemos que las ideas creativas brillantes vienen de cualquier parte y conservaremos esa flexibilidad”, dijo Arroyo. Publicis Groupe e IPG obtuvieron muy buenos resultados durante el proceso de revisión, demostrando capacidades de vanguardia, ideas innovadoras y un talento impresionante. Varias agencias de ambas redes han sido seleccionadas para la Lista Estratégica de Coca-Cola y jugarán roles clave en el modelo de código abierto, que se espera que represente un tercio de todo el trabajo de marketing.