Carlos Vaca se Retira de BBDO Despues de 15 Años… Camilo Plazas Tomará el Relevo

Es hora de reinventarse, por Carlos Vaca

“Desde hace poco más de dos años venía pensando en hacer algo diferente, algo nuevo; lo hablé con NY en varias ocasiones. Llegó la Pandemia y tuve que poner mis planes “on hold” para enfocarme en la agencia y en muchas cosas que estaban pasando. Hoy, después de casi dos años, es hora de pensar en mí de nuevo y de retomar la idea de hacer algo diferente, cerrando un ciclo.

He tomado la decisión de retirarme, justo porque aún tengo mucha energía y quiero vivir nuevos retos y horizontes además de la publicidad; la que me ha dado mucho más de lo que jamás me imaginé y a la que le he entregado toda mi pasión y muchas ideas durante 40 años.

Amo la creatividad, las ideas y las marcas. Me voy muy satisfecho de todo lo que he logrado a lo largo de mi carrera y también agradecido de las muchas cosas que la publicidad me ha dado; sobre todo de la maravillosa y talentosa gente con la que tuve el privilegio de trabajar en equipo y de la que aprendí tanto durante cuatro décadas.

Quiero andar nuevos caminos, porque la vida está hecha para reinventarse y cambiar. Y en mi caso, ha llegado la hora de emprender nuevas ideas y retos, ahora que aún tengo fuerzas y estoy entero.

Búsqueda constante, curiosidad, cuestionarte; creo que eso es lo que nos mantiene vivos a todos. Estoy muy emocionado de irme en un buen momento, estoy seguro de que vendrán cosas nuevas y muy buenas para la que siempre será mi casa, mi querida BBDO; la que he tenido el honor de presidir por más de 15 años.

Camilo Plazas, quien viene de MullenLowe SSP3 Colombia, tomará las riendas de la agencia a partir de enero. Desde hace varios meses hemos venido trabajando juntos en el proceso de transición.

Los cambios hay que hacerlos, no se generan esperando sentado. Hay que saber cerrar ciclos y entender el tiempo correcto de las cosas.

La industria está cambiando drásticamente, hay muchas oportunidades para las personas creativas, de reinventarse y agregar valor en nuevas formas, impactando nuevos espacios”.