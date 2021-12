Michelob Ultra México eligió a GUT Mayor Diversificacion de Marcas

Michelob Ultra tiene nuevo partner de comunicación en México, GUT Mexico City. La cerveza que llegó al mercado mexicano de la mano de Grupo Modelo en 2014, se ha posicionado dentro de la categoría como la marca internacional de cerveza premium light más vendida en el país.

De la mano de GUT Michelob Ultra presentó una nueva imagen que resalta los valores de salud y equilibrio que identifican a la marca. “Arrancamos a trabajar con el equipo de Michelob Ultra para desarrollar lo que será el nuevo posicionamiento de la marca en México y ya estamos en etapa de producción con esta primera campaña que saldrá en enero. Fueron muchos meses de profundo conocimiento de la marca y de materializar un camino que le permitiera retar la perspectiva común de la categoría en nuestro mercado. Gracias a eso nos transformamos en su Lead Agency y llevaremos adelante el plan de comunicación de todo el 2022”, comentó Samantha Hernández, CSO de GUT Mexico City.

“El segmento premium de cervezas en México creció un 38% y Michelob Ultra logró un crecimiento por arriba del resto. Por esta razón le confiamos a GUT todo el proceso de renovación de la marca. Hoy nos lanzamos al mercado con una propuesta diferenciada que nos va a permitir destacarnos y así lograr ser parte integral de la tendencia del Health and Wellness en el país”, concluyó Alejandro Gutiérrez, Director de Marcas Premium Grupo Modelo.

Acerca de GUT

Agencia independiente fundada por Gastón Bigio y Anselmo Ramos que ofrece creatividad disruptiva y visceral para marcas con coraje. GUT Network ha sido premiada en diferentes festivales internacionales, incluso en 2021, entre los que destacan The Clios, D&AD, The International ANDY Awards y lo ADCC para clientes como Popeyes, Mercado Libre, Philadelphia Cream Cheese, Tim Hortons, Noblex, Skol y Headspace. GUT también fue reconocida este año como la #4 Independent Agency of the Year del mundo por el D&AD. GUT cuenta con oficinas en Buenos Aires, Miami, Toronto, San Pablo y CDMX. www.gutagency.com