Oveja Negra Deja de Existir y se Integra al 100 a Mullen Lowe de Interpublic Nombran a Jorge Obregón Como CEO

Gran Equipo de Mullen Lowe en su inicio en México MullenLowe Group transforma su operación en México para convertirse en MullenLowe SSP3 México. La nueva agencia pasará a formar parte de MullenLowe SSP3 Colombia, una de las agencias más prestigiosas de la región latinoamericana, con Jorge Obregón como director general. MullenLowe Group transforma su operación en México para convertirse en MullenLowe SSP3 México. La nueva agencia pasará a formar parte de MullenLowe SSP3 Colombia, una de las agencias más prestigiosas de la región latinoamericana, con Jorge Obregón como director general. Francisco Samper, presidente regional y CEO para Latam dice: “México es uno de los mercados más importantes del mundo y queremos estar a la vanguardia de su industria publicitaria. Estamos comprometidos con una transformación muy ambiciosa de nuestra oferta, que comenzó hace unos meses cuando contratamos a Rafael Domínguez como nuevo director creativo, un gran profesional, muy reconocido en la industria por su brillante trayectoria. Con la designación de Jorge Obregón como nuevo Gerente General, se solidifica el equipo de liderazgo. Jorge ha tenido una destacada carrera en la agencia habiendo trabajado codo a codo con Rafael Gómez, quien ha tomado la decisión de vender su participación y dedicarse a nuevos proyectos. Agradecemos sinceramente la enorme contribución de Rafa a la agencia. Deja atrás un gran equipo que está totalmente preparado. MullenLowe siempre seguirá siendo ‘su hogar’ y le deseamos el mejor de los éxitos en sus nuevos emprendimientos. En cuanto a Jorge, recientemente destacado por el informe de la agencia Scopen como uno de los 10 líderes de la industria más admirados en México, no podemos estar más entusiasmados y optimistas. Jorge cumple con el requisito muy particular de ser a la vez un hombre de negocios y un gran profesional de la publicidad. Está totalmente alineado con las disciplinas que la industria necesita hoy. También es muy estratégico y creativo y tiene una gran relación con los clientes. No tengo ninguna duda de que, bajo su liderazgo, la agencia verá aún más éxito muy rápidamente». Por su parte, el nuevo CEO comentó: “Me da un inmenso orgullo y satisfacción ser nombrado CEO en un momento en que la industria está pasando por cambios tan importantes. Como sociedad estamos saliendo de una pandemia que replanteó los hábitos y actitudes de los consumidores, y solo las marcas que entiendan estas nuevas dinámicas tendrán éxito en el futuro. Hoy contamos con un equipo preparado para llevar a nuestros clientes por ese camino. Próximamente estaremos complementando nuestra oferta actual para hacerla cada vez más robusta, junto con MullenLowe SSP3, uno de los agencias más destacadas en Iberoamérica en los últimos 25 años por su creatividad y pensamiento innovador, tenemos un gran desafío por delante, pero confío en el equipo y el plan que tenemos para estar a la altura de lo que la red y todos nuestros clientes esperan y merecen».