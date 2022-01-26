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LLEGARON LOS DIAS DE LA PREMIACION DEL CIRCULO DE ORO SEGUNDA PARTE HOY 18:00 HRS

en Advertising World, Business, Designers, Festivales, Marketing, publicidad 3 días atras 100 Visitas

AMIGOS CREATIVOS POR FIN VAMOS A SABER LOS GANADORES DEL CIRCULO DE ORO HOY SE TRANSMITIRA LA PRIMERA PARTE Y LA SEGUNDA EL DIA 27 DE ENERO

A LAS !8:00 HRS POR LAS REDES   Y MAÑANA LA SEGUNDA.  ESTE ES EL ENLACE PARA QUE LO VEAS .

ADEMAS TE DAMOS EL SHORT LIST PARA QUE ANALICES CUALES FUERON LOS SELECCIONADOS POR EL GRAN JURADO

CON LA SIGUIENTE MENTALIDAD:.

OROS : PUEDE COMPETIR A NIVEL INTERNACIONAL EN CUALQUIER FESTIVAL

PLATAS : ESTAN BIEN PERO NECESITAN ASESORIA PARA MEJORARSE

BRONCES : CREATIVIDAD HECHA PARA  NIVEL LOCAL

ESTE JURADO ES EL MEJOR QUE SE HA CONJUNTADO EN MÉXICO EN TODOS LOS TIEMPOS.

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