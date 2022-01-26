LLEGARON LOS DIAS DE LA PREMIACION DEL CIRCULO DE ORO SEGUNDA PARTE HOY 18:00 HRS

AMIGOS CREATIVOS POR FIN VAMOS A SABER LOS GANADORES DEL CIRCULO DE ORO HOY SE TRANSMITIRA LA PRIMERA PARTE Y LA SEGUNDA EL DIA 27 DE ENERO
A LAS !8:00 HRS POR LAS REDES Y MAÑANA LA SEGUNDA. ESTE ES EL ENLACE PARA QUE LO VEAS .
ADEMAS TE DAMOS EL SHORT LIST PARA QUE ANALICES CUALES FUERON LOS SELECCIONADOS POR EL GRAN JURADO
CON LA SIGUIENTE MENTALIDAD:.
OROS : PUEDE COMPETIR A NIVEL INTERNACIONAL EN CUALQUIER FESTIVAL
PLATAS : ESTAN BIEN PERO NECESITAN ASESORIA PARA MEJORARSE
BRONCES : CREATIVIDAD HECHA PARA NIVEL LOCAL
ESTE JURADO ES EL MEJOR QUE SE HA CONJUNTADO EN MÉXICO EN TODOS LOS TIEMPOS.
Para que Compares
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