LLorente y Cuenca Crecimiento Impresionante 43.5% hasta los 64.1 millones de euros.

LLYC mejora sus ingresos un 43,5%, hasta los 64,1 millones de euros

El EBITDA recurrente aumenta un 51,3% al situarse en los 12,7 millones de euros

El beneficio neto consolidado alcanza los 5,3 millones de euros, un 134,6% más

La consultora cumple con los compromisos marcados en su plan estratégico

El debut en BME Growth y las adquisiciones realizadas (Apache Digital, CHINA y BESO), hitos del año

La plantilla aumenta casi un 40% y 110 profesionales son promocionados

Suma más premios y reconocimientos que nunca, 128 en certámenes nacionales e internacionalesLLYC cerró el año pasado con unos ingresos totales récord de 64,1 millones de euros, según las cuentas ya auditadas. La cifra supone un incremento del 43,5% respecto a los obtenidos en 2020. Los ingresos operacionales (los totales menos la refacturación de servicios a clientes) llegaron a los 53,3 millones de euros, un 32,9% más. El EBITDA recurrente (resultado bruto de explotación) mejoró un 51,3%, hasta los 12,7 millones de euros. El beneficio neto consolidado lo hizo un 134,6% al alcanzar los 5,3 millones de euros. De esta forma la firma cumple los objetivos marcados en su plan estratégico con el que quiere duplicar su tamaño de aquí a 2024.

Actualmente la consultora de comunicación, marketing digital y asuntos públicos cuenta con oficinas propias en Europa (España, Portugal), América Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana) y Estados Unidos (Miami y los Latam Desk de Nueva York y Washington). En 2021 Europa aportó el 42% de los ingresos operacionales y el 53% del EBITDA; Américas, el 36% y el 30%, respectivamente. El resto llegó de la nueva unidad de negocio Deep Digital Business, el área que integra todas las líneas de servicio y soluciones de inteligencia artificial, transformación digital e inbound marketing de la firma.

José Antonio Llorente, Socio Fundador y Presidente de LLYC: “2021 fue un año muy positivo para la firma. Ha estado marcado por el crecimiento y la transformación digital del negocio. La salida a BME Growth y las incorporaciones de Apache, CHINA y BESO nos ha permitido dar un paso adelante en nuestra capacidad y competitividad tecnológica y creativa. Nada sería posible sin el esfuerzo del equipo de profesionales que tenemos, a nuestra apuesta clara por el talento y la confianza que depositan nuestros clientes”.

Sumamos para crecer

En 2021 LLYC aceleró su crecimiento vía adquisiciones. En concreto se cerraron tres operaciones. Dos en España, Apache y CHINA. La otra en México, con la compra del 75% de BESO que ha permitido a la firma triplicar su tamaño en ese país y convertirse en la líder del mercado. El objetivo de estas operaciones ha sido apuntalar los servicios de Deep Digital Business y la apuesta por la creatividad que serán las palancas clave del negocio en los próximos ejercicios. Además el año pasado se firmó una alianza con VCGA en México, una consultora líder en el área farmacéutica y de alimentos.

Debut en BME Growth

El 22 de julio de 2021 LLYC empezó a cotizar en BME Growth. La operación fue un éxito. La ampliación de capital se cerró con una sobredemanda cinco veces superior a la oferta y la firma debutó en el mercado con una capitalización de 109 millones de euros. Más de 1.300 accionistas han confiado en el futuro de la consultora. El año pasado los títulos se revalorizaron un 22,5%. Hoy la subida roza el 40%. Con este hito, LLYC entra a formar parte de una liga más exigente para la que ha adoptado las mejores prácticas en materia de transparencia al mercado y gobernanza.

LLYC Venturing

Fiel a su espíritu emprendedor, la consultora lanzó en noviembre esta iniciativa de corporate venture para invertir en startups con alto potencial de crecimiento en los mercados en los que está presente. Destinará hasta un máximo de 5 millones de euros en 20 proyectos durante los próximos 4 años Las empresas en las que quiere invertir LLYC Venturing están enfocadas en los siguientes sectores: software destinado al marketing digital, inteligencia artificial centrada en la comunicación y el marketing, firmas de blockchain que permitan transformar la comunicación, de IoT (Internet of Things) que mejoren la comunicación persona/máquina y empresas de realidad virtual que ayuden mejorar experiencias inmersivas.

Apuesta por el talento

La plantilla de LLYC cerró el año pasado con un total de 966 profesionales. Las adquisiciones de Apache Digital, CHINA y BESO han provocado que la plantilla de la consultora aumente casi en un 40%. De las 330 incorporaciones que se produjeron en 2021, 37 fueron para puestos directivos. Además, un total de 110 profesionales fueron promocionados. El 70% mujeres. El talento femenino juega en LLYC un rol fundamental, constituyendo el 61% de la plantilla.

LLYC es la consultora de comunicación preferida para trabajar en España, según el BEST AGENCY TO WORK FOR 2021 que elabora SCOPEN entre los profesionales del sector. BESO también ha sido galardonada como “Mejor agencia para trabajar en México” por The Great Place to Work Institute.

Además la firma sumó en el año pasado cinco nuevos socios profesionales: Marta Guisasola, CFO Global en LLYC; Jorge López Zafra, Director General de Madrid; Carlos Llanos, Director General de Ecuador; Gonzalo Carranza, Director General de Perú, y Gina Rosell, Directora Senior de Health Europa.

Compromiso con la sostenibilidad

LLYC quiere crecer más pero también mejor. El año pasado se reforzó el compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente para reducir la huella de carbono, mitigar el impacto ambiental en la actividad y fomentar la competitividad y eficiencia de los procesos. En concreto se han establecido tres líneas de actuación: compra responsable, economía circular y oficina sostenible.

Fundación LLYC

La Fundación LLYC pone la comunicación al servicio del cambio social. 346 voluntarios de la firma y 39 entidades colaboraron el año pasado en los 14 proyectos y cuatro iniciativas que se llevaron a cabo en áreas como la educación, la nutrición y la pobreza. En total, 286 personas, jóvenes y mujeres principalmente, se beneficiaron de las actividades en los países en los que está la consultora. Entre los proyectos emblemáticos destaca Voces futuras, que pretende capacitar a jóvenes con escasos recursos en habilidades de comunicación, y Capta, en colaboración con la Fundación Calicanto, que busca dotar a mujeres de las herramientas necesarias para emprender

Récord histórico de premios

LLYC se ha situado entre las firmas más creativas del mundo. A lo largo de 2021 ha obtenido 128 premios y reconocimientos nacionales e internacionales, un nuevo récord. Sus trabajos han sido galardonados en certámenes como los Cannes Lions, IPRA Golden Awards, New York Advertising Awards, CLIO, El Ojo de Iberoamérica, Eficacia, Sabre Awards o Eikon.

Por otro lado, LLYC ha sido elegida “Mejor consultora de comunicación en Europa” en los PRWeek Global 2021; “Consultora de comunicación del año en el sur de Europa”, en los Sabre EMEA 2021”, “Consultora de comunicación del año en América Latina” y “Departamento creativo del año”, en los International Business Awards 2021.

Para conocer más detalles de los resultados 2021, te invitamos a asistir a la presentación que tendrá lugar el próximo martes 15 de marzo a las 06:00 horas José Antonio Llorente, Socio Fundador y Presidente de LLYC; Marta Guisasola, Directora Financiera Global (CFO); Adolfo Corujo, Chief Strategy & Innovation Officer, y Albert Medrán, Director Corporativo, analizarán las principales claves y atenderán a vuestras preguntas Puedes seguir la presentación en directo en este siguiente enlace

Sobre LLYC

LLYC es una firma global de consultoría de comunicación, marketing digital y asuntos públicos que ayuda a sus clientes a la toma de decisiones estratégicas de forma proactiva, con la creatividad, innovación y experiencia necesarias, y a su ejecución minimizando los riesgos, aprovechando las oportunidades y siempre considerando el impacto reputacional. En el actual contexto disruptivo e incierto, LLYC contribuye a que sus clientes alcancen sus metas de negocio a corto plazo y a fijar una ruta, con una visión a largo plazo, para defender su licencia social para operar y aumentar su prestigio.

LLYC (BME:LLYC) cotiza en el mercado alternativo bursátil español, BME Growth. En la actualidad, tiene 20 oficinas en Argentina, Brasil (São Paulo y Río de Janeiro), Colombia, Chile, Ecuador, España (Madrid y Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington, DC), México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Además, ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en el resto de los mercados de América Latina.

Las dos publicaciones líderes del sector sitúan a LLYC entre las compañías de comunicación más importantes del mundo. Es la número 36 por ingresos a nivel mundial según el Global Agency Business Report 2021 de PRWeek y ocupa el puesto 46 del Ranking Global 2021 elaborado por PRovoke. LLYC ha sido elegida Mejor Consultora de Comunicación de Europa 2021 en los PRWeek Global Awards, y Consultora de Comunicación del Año en América Latina en los International Business Awards 2021.