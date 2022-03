Royal Canin Un Posicionamiento de Altos Niveles Nombra Nueva Directora

Royal Canin México tiene nueva directora general: Nuria González

De acuerdo con datos 2021 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres constituyen más de la mitad de la población mundial, sin embargo, sólo 20 por ciento ocupa puestos de liderazgo; por lo que es primordial generar condiciones de igualdad que conduzcan a la equidad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos.

Conscientes de esta situación, en Royal Canin® han establecido como eje fundamental dentro de su estrategia de negocio la inclusión y la diversidad. La cultura de la compañía valora y promueve la diversidad para que sea congruente y representativa de su cultura empresarial con el fin de asegurar que todos sus colaboradores tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, muestra de ello es el reciente nombramiento de Nuria González como su nueva directora general en México.

Nuria tiene una trayectoria de siete años dentro de Mars, empresa a la que pertenece Royal Canin®, en donde ha colaborado para las áreas de marketing y ventas, para las que realizó diferentes estrategias para el desarrollo de mercado y el posicionamiento de la marca en el país, acciones que le han valido su nuevo nombramiento.

Durante su vida laboral, Nuria se ha forjado como líder en un campo de trabajo pensado generalmente para los hombres, siendo su punto central para lograrlo, dejar un impacto positivo en la gente y su comunidad.

“He tenido la oportunidad de desempeñar distintas funciones en diferentes mercados, entre ellos México, España y los mercados latinos de USA y Puerto Rico; y puedo decir que la mayor satisfacción que me llevo de cada uno de ellos es el trato que he tenido con la gente, personas valiosas de las que he aprendido mucho” comentó Nuria González.

Gracias a la evolución que a lo largo de los años se ha presentado en el mercado laboral, a nivel mundial se han ejecutado planes de acción para fomentar la protección de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en las diversas actividades económicas y productivas; transformando ideas y representaciones culturales sobre los estereotipos, roles y funciones asignadas a las personas de acuerdo con su género.

Por lo anterior y para continuar con este cambio, uno de los objetivos de Nuria como directora general para Royal Canin México, es impulsar el desarrollo de sus colaboradores y continuar fomentando una cultura diversa e inclusiva a través de la formación de líderes para diferentes roles dentro de la organización.

Nuria González es mexicana, cuenta con una licenciatura en Comercio Internacional por el ITESM, una maestría en Comercio Electrónico por la misma institución, así como un postgrado en Dirección de Marketing por la Universitat en Barcelona. Nuria conjuga su faceta de madre, su amor por el deporte y su desarrollo profesional con gran equilibrio.

Historias como la de Nuria son un punto de inflexión para que más empresas se sumen a este cambio y propicien las condiciones necesarias para que cada vez más mujeres puedan alcanzar su máximo potencial y así continuar avanzando hacia un mundo más igualitario.

Sobre Royal Canin®

Royal Canin®, empresa de grupo Mars, tiene presencia internacional y cuenta con 50 años de experiencia en investigación y desarrollo de fórmulas para mejorar la Nutrición-Salud de las mascotas. Royal Canin® produce más de 100 fórmulas nutricionales adaptadas a etapa de vida, talla, estilo de vida, raza o padecimiento considerando más de 50 nutrientes que ayudan a obtener un equilibrio en las necesidades específicas de gatos y perros.

Para mayor información favor de visitar www.royalcanin.com.mx/

Sobre Mars Petcare

Mars Petcare es un negocio diverso y en crecimiento con 115,000 Asociados distribuidos en las oficinas de 180 países en los que tiene presencia, todos dedicados a crear “Un mundo mejor para las mascotas”, atendiendo las necesidades de salud y nutrición de casi la mitad de la población mundial de mascotas. Con más de 100 años de experiencia, Mars Petcare ha desarrollado un portafolio que contempla casi 50 marcas, incluidas las principales marcas mundiales de nutrición para mascotas PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTRO®, GREENIES®, SHEBA®, CESAR®, IAMS® and EUKANUBA®. También es el proveedor de salud veterinaria más grande del mundo al contar con una red de más de 2,000 hospitales para mascotas, incluyendo BANFIELD®, BLUE PEARL®, PET PARTNERS® y VCA®. La compañía también está a la vanguardia de la innovación y tecnología emergente en beneficio de las mascotas, dueños de mascotas y veterinarios, un ejemplo de ello es WISDOM HEALTH, una prueba patentada de tecnología genética para perros y el rastreador de perros GPS WHISTLE®, así como el Leap Accelerator y Companion Fund; ambos son programas para apoyar la innovación y la próxima generación de disruptores en la industria del cuidado de mascotas. Como parte de las empresas que forman la familia Mars, somos privilegiados con la libertad y la flexibilidad para luchar por lo que creemos, y elegimos luchar por un mundo mejor para las mascotas.