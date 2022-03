Ogilvy Lanza las Tendencias para 2022 Presenta:BUSINESS & GROWTH Baja La Recopilación Gratuita

Ogilvy Growth & Innovation lanza su nuevo reporte:

Las 6 tendencias que impactan en el negocio y las marcas deberán considerar para 2022

Marzo 2022 – Un año más, el equipo de Growth & Innovation de Ogilvy presentan un análisis exhaustivo que aporta su visión sobre cómo los cambios de comportamiento impactan en el negocio y que las marcas deberán considerar si buscan ser relevantes ante este nuevo contexto.

En el Red Paper de Ogilvy se identifican seis tendencias de negocio y de crecimiento de cara al 2022 que recién comienza. En cada caso, profesionales analizan las tendencias y brindan acciones clave que las marcas pueden encarar para abordar la complejidad que enfrentan hoy y enfrentarán en el futuro.

«En este informe destacamos las grandes transformaciones que se dieron en todo a nivel global, y que podemos ver claramente cómo se manifiestan en nuestra región de Latinoamérica. Sin dudas, muchas de estas transformaciones se han acelerado debido al impacto del Covid 19: desde el metaverso en expansión hasta la polarización de la sociedad y el compromiso por la sustentabilidad», asegura Ranjiv Ramgolam, Chief Growth Officer de Ogilvy Latina.

A continuación, detallamos las 6 tendencias:

Tendencia 1: El futuro es (casi) ahora: debemos prepararnos para conocer a nuestro gemelo digital

Tendencia 2: Los consumidores necesitarán tocar para creer

Tendencia 3: La gran polarización

Tendencia 4: Olvídense de “arriba hacia abajo” o “abajo hacia arriba”. La guerra por el talento se ganará de “afuera hacia adentro”

Tendencia 5: Disrupción sí, derrota no: el auge de una nueva generación de líderes B2B

Tendencia 6: Demostrar, no sólo decir: la nueva realidad de la sustentabilidad

Acerca de Growth & Innovation

Growth & Innovation es la división a cargo de la estrategia, innovación e insights de negocios del Ogilvy. Generamos impacto en la intersección entre marca, crecimiento, innovación y transformación, en todas las industrias y sectores, incluyendo servicios de salud, tecnología, servicios financieros, industrias manufactureras, industria automotriz, retail, entre otros.

Growth & Innovation es uno de los 5 megabusiness que conforman la estrategia global junto a: Public Relations, Advertising Brand & Content, Health & Wellness, y Experience.

Acerca de Ogilvy

Ogilvy inspires brands and people to impact the world. We have been creating iconic, culture-changing, value-driving ideas for clients since David Ogilvy founded the company in 1948. We continue building on that rich legacy through our borderless creativity—operating, innovating, and creating at the intersection of talent and capabilities. Our experts in Public Relations, Growth & Innovation, Advertising, Health, and Experience work fluidly across 132 offices in 82 countries to bring forth world-class creative solutions for our clients. Ogilvy is a WPP company (NASDAQ: WPPGY).

