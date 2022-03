REAPARECE OMD EN EL MERCADO DE LAS CENTRALES EN MÉXICO CON UN LIBRO NUEVO

El nuevo libro de PHD llega a Latinoamérica para ayudar a los

especialistas en marketing a prepararse para repensar el día de

hoy el marketing para mañana.

La última publicación de PHD Shift | A Marketing Rethink explora cómo está cambiando

el marketing, las implicaciones para el talento y cómo los especialistas en marketing pueden

prepararse para el futuro.

PHD, una red global de agencias de Omnicom Media Group, ha anunciado que su última

publicación llega a Latinoamérica, Shift | Un replanteamiento de marketing que se propone

ayudar a los especialistas en marketing y las agencias a repensar la forma en que estructuran

su marketing. Analiza la ola de complejidad que se ha acumulado en la última década con

las crisis de mediana edad resultantes que ha causado en el marketing y mira hacia adelante

sobre cómo el marketing parece estar cambiando, las implicaciones para el talento y las

nuevas funciones que probablemente surjan en los próximos cinco a 10 años.

«Los avances en datos y tecnología, combinados con la interrupción de una pandemia global,

han reorganizado radicalmente el mundo de las comunicaciones de marketing», dijo Mark

Holden, autor principal y Director de Estrategia y Planificación Mundial de PHD a nivel global.

Como industria, debemos tratar de adelantarnos al cambio y dejar de responder a él y esta

es la ambición de Shift. Shift analiza dónde acabamos de estar y hacia dónde nos dirigimos.

»

Shift lleva a los lectores a través de un viaje de comunicaciones de marketing y cubre temas

como:

• Esa oleada de complejidad, mira hacia atrás en la última década y los notables

cambios impulsados por una explosión de puntos de contacto digitales.

• Crisis de marketing de la mediana edad, explora los dolores de crecimiento que

sienten los especialistas en marketing y las agencias y el efecto resultante que está

teniendo en el negocio del marketing hoy en día• Construyendo un Nuevo Ecosistema, establece una base lógica para saber dónde

se encuentran mejor las funciones de marketing.

• Un futuro con forma de personas, intenta aplicar el mismo nivel de pensamiento

de precisión a nuestro talento que hemos estado aplicando al marketing y la

tecnología.

• Anticipando el mañana, se asoma al futuro cercano para comprender cómo cambian

las funciones de marketing con el tiempo y predice cómo podría cambiar el marketing

en los próximos cinco a 10 años.

El nuevo libro contiene contribuciones y entrevistas con algunos de los líderes más

reconocidos y pensadores innovadores en comunicaciones de marketing, incluidos Mark

Ritson, Les Binet, Byron Sharp, Dave Trott, así como con vendedores del lado del cliente

como Isabel Massey de Diageo, Conny Brahms de Unilever, Stefan Buescher de Volkswagen,

Henrik Wenders de Audi y Suresh Balaji de HSBC.

Philippa Brown, CEO mundial de PHD, dijo: «El liderazgo de pensamiento está en el corazón

del ADN de PHD. Nuestra visión es ser la agencia más creativa y estratégica en un mundo

impulsado por los datos y la tecnología. Una de las formas en que apoyamos esta visión es

a través de la creación de nuestras piezas de pensamiento y libros y hemos construido una

biblioteca de 10 libros durante 10 años que cubren temas como la gamificación, la tecnología

emergente y el pensamiento desafiante. Nuestro último libro ha sido escrito con el único

objetivo de empoderar a nuestra gente para ayudar a sus clientes a dar un salto en la

creatividad y, por lo tanto, en el crecimiento del negocio».

El lanzamiento de Shift en Latinoamérica se llevará a cabo el próximo 15 de marzo a las

08:00 am hora de México, para acceder al evento deben registrarse en el link que se

encuentra al final. Durante este evento diferentes miembros del senior management de PHD

Latinoamérica estarán compartiendo estas ideas.

El libro está disponible para comprar a través de Amazon y www.shiftbyphd.com.Acerca de PHD

PHD es una agencia obsesionada con el crecimiento que cree en el notable poder de la

imaginación.

Desde su fundación en Londres en 1990, como la primera agencia de medios en ofrecer

planificación estratégica y creativa, PHD ha estado ayudando a los clientes a lograr un

crecimiento desproporcionado.

Hoy en día, con más de 100 oficinas en 74 países, PHD permanece en el negocio del

crecimiento, con una mentalidad desafiante y un enfoque en la creatividad que impregna todo

lo que hace.

Utilizando su sistema operativo gamificado patentado: Omni Studio de PHD, que conecta a

las mentes más grandes de la red, PHD crea y aprovecha ideas que van más allá de las

expectativas; ideas que permiten a las marcas ir más allá de las mejoras incrementales y dar

el salto por encima de sus competidores.

PHD está clasificada entre las cuatro redes más premiadas a nivel mundial en el mundo

(según el WARC Media 100 2020) y en el último año fue coronada red de medios del año de

EMEA en los Campaign Awards y Media Network of the Year en M&M Global y Festival of

Media North America.

La red PHD es parte de Omnicom Media Group, una división de Omnicom Group Inc. (NYSE:

OMC).

www.phdmedia.com

