EL JABÓN QUE MANCHA” LA NUEVA CAMPAÑA DE OGILVY MÉXICO PARA CRUCES X ROSAS

“El Jabón que Mancha” es una iniciativa que busca visibilizar y comprometer a todos ante la violencia contra las mujeres en México.

Ogilvy México de la mano de Cruces X Rosas, una asociación civil y comunidad digital que provee contenido y herramientas para las mujeres víctimas de violencia de género, presentan una campaña con un mensaje poderoso que busca visibilizar y concientizar a toda la sociedad acerca de la importancia de involucrarnos ante la violencia que sufren las mujeres en México.

En el transcurso de los últimos dos años, las cifras de violencia de género en México han ido en aumento de una forma importante. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 10 mujeres son asesinadas en el país cada día, y según cifras del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, 357 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en lo que va del 2022 en México.

Durante marzo y abril, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, creamos “El Jabón que Mancha”, el primer jabón con forma de siluetas de mujeres víctimas de algún tipo de violencia, un jabón que no lava las manos, las mancha de color violeta. Invitamos a decenas de líderes de opinión e influencers a ser parte de esta iniciativa compartiendo con ellos este símbolo para abrir conversación sobre la violencia de género en México, reconociendo así, que todos podemos ayudar e involucrarnos en esta problématica social, porque el primer paso es comenzar a hablar.

«La violencia de género es una problemática tan normalizada que para generar grandes cambios es necesario de un arsenal de ideas creativas y personas que se sumen para debilitarla. #NoTeLavesLasManos es una iniciativa que desde un ángulo completamente diferente apela a esa lucha y agradezco todo el amor y esfuerzo que se hizo para que saliera adelante» sostuvo Tatiana Rico, cofundadora de Cruces por Rosas

La violencia de género tiene diversas maneras de manifestarse, no solo mediante la agresión física, sino también a través de comentarios misógenos, acoso, insultos o diversos actos de desigualdad.

“El Jabón que Mancha es una idea que pretende educar, pero sobre todo, invitar a la sociedad a hablar y denunciar estos casos normalizados de violencia. La mejor forma de atacar el problema es uniéndonos, rompiendo la barrera del miedo: el 90% de las mujeres no denunciamos porque no tenemos el valor de ir en contra de nuestros agresores” comento Jessica Apellaniz, CCO de Ogilvy México & LATAM.

FICHA TÉCNICA:

Ogilvy México

Veronica Hernández – CEO Ogilvy México & Miami

Jessica Apellaniz – Chief Creative Officer México y Latinoamérica

Diego Rodriguez – Chief Creative Officer Ogilvy México

Alejandro Junco – Director creativo

Patricia Tena (Pony) – Directora creativa

Kevin Murcia – Director creativo

Javier Melo – Director creativo

Jorge Arredondo – Head PR & Influence

Paulina Villanueva – Directora PR & Influence

Daniela Huerta – Supervisora PR & Influence

Natalia Ruiz – Ejecutiva PR & Influence

Emilio Sil – Ejecutivo PR & Influence

Airam Carrillo – Ejecutiva PR & Influence

Rosa Elena Arizmendi – Directora de producción

Jimena Delgadillo – Business Leader

Sofia Astiazarán – Packaging Artist

Eduardo Alzate – 3D Artist

Esteban Henao – 3D Printing Creative

Cruces x Rosas

Tatiana Rico – Cofundadora Cruces x Rosas

Camila Trombert – Cofundadora Cruces x Rosas

Diana Pantoja – Relaciones Públicas Cruces x Rosas

Dafne Ricalde – Community Manager Cruces x Rosas

About Ogilvy

Ogilvy inspires brands and people to impact the world. We have been creating iconic, culture-changing, value-driving ideas for clients since David Ogilvy founded the company in 1948. We continue building on that rich legacy through our borderless creativity—operating, innovating, and creating at the intersection of talent and capabilities. Our experts in Advertising, Experience, Public Relations, Health, and Consulting work fluidly across 131 offices in 93 countries to bring forth world-class creative solutions for our clients. Ogilvy is a WPP company (NASDAQ: WPPGY). For more information, visit Ogilvy.com, and follow us on LinkedIn, Twitter, Instagram, and Facebook.

Acerca de Cruces X Rosas

Cruces x Rosas es un colectivo creativo que busca vincular diferentes expresiones artísticas, creativas y estéticas con la grave problemática de violencia que sufren millones de mujeres alrededor del mundo con el objetivo de hacer visible esta realidad. Para conocer más de la labor de Cruces x Rosas visita https://www.crucesxrosas.com/