LLYC Revela los Hábitos y Consumo Intergeneracionales en México Y LATAM

LLYC revela los hábitos y consumo intergeneracionales en México y Latinoamérica

● LLYC analizó en su último informe las diferencias de hábitos y consumo de las generaciones X, Y (millennials), Z (centennials) y Baby Boomers tras 22 meses de pandemia.

● El análisis llevado a cabo con más de 600,000 datos en México y Latinoamérica revela cómo las generaciones Centennials y Millennials manifiestan la necesidad de generar mecanismos de ahorro o inversión para el cumplimiento de sus propósitos y que son una de las generaciones que apuesta por el desarrollo de actividades al aire libre.

Ciudad de México, 19 de abril de 2022 Durante los últimos 22 meses, la pandemia ha dejado cambios y transformaciones en la manera en cómo los consumidores se relacionan con el mundo, la tecnología y, por consiguiente, con las marcas. En este contexto, LLYC ha analizado en la publicación “Hábitos y comportamientos generacionales en Latinoamérica: Estudio generacional de consumo” cómo ha evolucionado el modo en que cada generación se relaciona con su entorno. Las conclusiones del informe se han extraído del análisis de una muestra de más de 600,000 datos en México, Colombia, Argentina y Brasil.

Entre los principales hallazgos, se revela que en la región los Centennials se caracterizan por mantener un comportamiento dual en el mundo digital; es decir, cuentan con varios perfiles en sus redes sociales diferenciados por el nivel de privacidad de su contenido. De igual manera, esta generación es la que más valora los espacios exteriores post-pandemia, lo cual contrasta con su alto uso de dispositivos fijos para conectarse.

En el caso de la generación Y (millennials), a quienes la pandemia les trajo muchos retos para los que no estaban preparados, han sabido adaptarse al cambio forjando nuevos hábitos y priorizando ámbitos que estaban dejando a un lado como la salud mental y el ahorro/inversión.

Respecto a la generación X, los datos arrojaron que esta ha sido la más persistente en volver a la “vieja normalidad”, pues desde su perspectiva, el panorama ha sido más optimista que para las otras generaciones, especialmente las más jóvenes.

Aquellos que se agrupan en la categoría de Baby Boomers, se vieron más limitados en sus actividades, pero confían plenamente en que sus países se recuperarán económicamente, han tomado una mayor conciencia sobre su salud física y mental, y pueden adaptarse a los cambios digitales existentes.

En palabras de Adolfo Corujo, CEO de Deep Digital Business en LLYC: “Hemos combinado metodologías cuantitativas y cualitativas, utilizando bases de plataformas como Global Web Index y Audiense, además de un ‘desk research’ que logra sentar las bases del entendimiento cultural y social en el que cada una de las generaciones florece. Asimismo, logramos observar la existencia de patrones de comportamiento que se comparten entre generaciones, a pesar de que cada una de ellas está arraigada en su propia realidad”.

A continuación, se detallan los principales hallazgos específicos para México encontrados en este informe, que muestran la realidad que viven estas generaciones en su entorno post-pandemia, tanto en escenarios macros como digitales.

Generación Z

● Aunque el ahorro es un tema de suma relevancia para la generación Z latinoamericana, son los mexicanos (y colombianos) quienes más reflejaron esta preocupación post pandemia al elevar su intención de ahorro, especialmente durante el 2021.

● Cansados de la vida digital en pandemia, centennials mexicanos revaloran la experiencia de compra física. (Tabla 18)

● Los Zers mexicanos son quienes más importancia muestran hacia la privacidad de datos en el mundo digital, cuyo nivel de resguardo de privacidad incrementó en el último año. (Tabla 19)

Millennials

● Son los millennials mexicanos los únicos de la región que continúan priorizando los espacios exteriores, a pesar de las medidas sanitarias. Comportamiento que puede ir de la mano con el hecho de que es el país con menos vacaciones oficiales para los trabajadores (8 días al año) y que la generación le está dando mayor importancia a su salud mental (Tabla 23).

● Es la generación que muestra mayor optimismo hacia un mejoramiento económico y social de su país, incluso en años pandémicos, vs. sus homólogos de otros países latinoamericanos. (Tabla 25)

Generación X

● El crecimiento en la fe y espiritualidad de la generación X mexicana fue notable durante el último año de análisis, aspecto que les ha ayudado a mantener arriba su optimismo hacia el futuro, pues los hace sentir tranquilos y les da fuerza para continuar enfrentando el presente. (Tabla 34 y 36).

● La generación X es cada vez más consciente del impacto ecológico que provocan sus hábitos de consumo, sin embargo, México y Brasil se posicionan como los países donde ésta preocupación disminuye con el paso de la nueva normalidad (Tabla 38).

Baby Boomers

● En el ámbito financiero, son los boomers mexicanos quienes, a diferencia de sus homólogos regionales, al inicio de la pandemia no contaban con muchos ahorros/pensiones, sin embargo, el panorama incierto y el confinamiento obligatorio también los obligó a voltear hacia este rubro, subiendo su intención de ahorro en un 20%. (Tabla 44)

