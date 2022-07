“El Metaverso” Un futuro de mucho dinero en dos años

Micosotf Avanza en el diseño de la Interface mas poderosa para el Metaverso cual será la expectativa

“Estamos construyendo Mesh como un servicio de plataforma en Azure para permitirle construir sus propios mundos inmersivos. Puede crear su experiencia Metaverse en Mesh, a la que se puede acceder desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, ya sea HoloLens, auriculares VR, teléfonos, tabletas o PC. “

Satya Nadella, presentación de Microsoft Build 2022

Cuando Mesh as a Platform Service en Azure llegue al mercado, abrirá posibilidades para que las organizaciones comiencen a crear mundos personalizados con integraciones. En ese momento, es muy probable que veamos formas de crear nuestros espacios integrados personalizados para reuniones, organizaciones, eventos y mercados, con integraciones a la línea de sistemas comerciales. Junto con los mundos personalizados, HoloLens será una plataforma muy interesante para la creación de aplicaciones Mesh. La aplicación ya existente muestra lo que será posible: creación de espacio espacial y persistente, avatares que trabajan juntos, importación de objetos 3D, Azure Remote Rendering y, por supuesto, importación y uso de contenido de Microsoft Cloud (Microsoft 365). ¿Qué tal crear aplicaciones de línea de negocios con Mesh para HoloLens 2? ¿Agregar los espacios espaciales y persistentes junto con Extended Reality y Azure AI & Cognitive Services? Será un mundo muy interesante en el que profundizar una vez que Microsoft Mesh y Mesh for Teams se hayan lanzado y los SDK de plataforma estén disponibles.

Hasta que eso suceda, concentrémonos en Mesh for Teams en esta publicación. Después de todo, Mesh for Teams es la única interfaz de usuario que habilitará Metaverse para más de 270 millones de usuarios mensuales. Y Mesh for Teams hará que sea muy fácil para las personas unirse a las reuniones de Metaverse. En ese sentido, Mesh for Teams hará que Microsoft Teams no solo sea el Hub para la colaboración y el trabajo, sino también el Hub para Metaverse.

