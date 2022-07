Sir Martin Sorrel Directo al Metaverso.

Sir Martin Sorrell: Hay mucho por lo que ser optimista, pero la presión sigue

El fundador y presidente ejecutivo de S4Capital contempla una recuperación digital y basada en datos y comparte la esperanza de que cualquier recesión sea superficial.

A medida que la economía global se tambalea, el fundador y presidente ejecutivo de S4Capital, Sir Martin Sorrell, se enfoca fuertemente en lo digital, los datos y la diversidad como los impulsores que impulsarán el negocio y lo llevarán directamente al futuro con una salud sólida.Hablando con Little Black Book después de su reciente aparición en MAD//Fest London 2022, Sir Martin dijo que tenía la esperanza de que, si va a haber una recesión económica, sea superficial. Dijo que una evaluación de la situación realizada por uno de los principales bancos fue que la situación actual apunta a una recesión cíclica en lugar de estructural o impulsada por eventos, un caso de equilibrio del mercado.“No digo que se corrija a sí mismo, pero creo que lo más probable es que así sea. Calificaré eso diciendo que no lo sé. Tal vez debería decir que me gustaría que fuera superficial, pero creo que estará con nosotros durante algún tiempo”, dijo, señalando que condiciones como las tensiones entre EE. UU. y China, la situación de Rusia y las presiones de cambio climático son situaciones subyacentes.“El cambio climático ha sido un problema subyacente a largo plazo. Si hubiéramos tenido esta conversación el 1 de enero, nos habríamos lamentado por la falta de acción sobre el cambio climático y el impacto que conocemos”, dijo.Al observar los desafíos inmediatos que enfrentan los especialistas en marketing cuando intentan lidiar con la inflación y la presión sobre las billeteras de sus clientes, Sir Martin dijo que ya ha visto que los clientes prestan más atención a los datos como una herramienta clave tanto para navegar por las difíciles condiciones del mercado como para demostrar su propia valor.“Estamos comenzando a ver un mayor enfoque en la medición, un mayor enfoque en el modelado de combinación de medios, un mayor enfoque en la activación, un mayor enfoque en los KPI, un mayor enfoque en los resultados. Aunque todo el mundo dice que todo sigue igual, y tal vez lo veamos en los resultados del segundo trimestre, todo el mundo es cauteloso con respecto a la segunda mitad del año ya partir de entonces. Por lo tanto, los clientes están muy concentrados en lo que se espera que hagan, es decir, las ventas, los rendimientos de las ventas”, dijo. “Los datos son cada vez más importantes, puedes sentirlo. Y, para decirlo crudamente, están preocupados por sus trabajos. Quieren asegurarse de lograr lo que han emprendido o se les ha dicho que consigan”.El aumento de la demanda de datos coincide con el reloj de la muerte de las cookies (el navegador Chrome de Google bloqueará las cookies de terceros a partir de 2023 y Apple ya las ha bloqueado de Safari). Todo lo cual significa que la necesidad de las empresas de adquirir datos propios e integrarlos sin problemas en sus negocios es más intensa que nunca.Como fundador de un negocio explícitamente primero digital, Sir Martin está particularmente motivado por la oportunidad en ese espacio. “El optimismo está en torno a lo digital, que representa alrededor del 60-65 % del mercado y será del 75 % para 2025, por lo que está creciendo al 10-15 %, mientras que el analógico está plano o inactivo… La publicidad aumentará como proporción del PIB del 1% al 1,5% Y eso será impulsado puramente por lo digital”, dijo. Y dentro de esa extensión de lo digital, ve un potencial a largo plazo en el espacio Metaverse. Por ahora, los ingresos del espacio comprenden una fracción relativamente pequeña de los ingresos generales de la compañía, aunque estima que representará el 10 % del crecimiento en 2022. (Los ingresos fueron de $900 millones en 2021 y parece que llegarán a $1300-1400 millones para el final de este año financiero y Sir Martin predice que $ 30-40 millones de eso serán de proyectos Metaverse). Sir Martin reveló que dentro de S4Capital, la gente ya ha comenzado a usar Metaverse para reuniones internas y que ha visto crecer la tolerancia para pasar períodos más largos en Metaverse. También ve un gran potencial en áreas como el comercio electrónico y la educación. Sin embargo, predice que el auge de Metaverse no será inmediato.“Para ponerlo en perspectiva, donde puede haber sido exagerado no es en su potencial e importancia a largo plazo como canal, porque es un canal. Pero puede haber sido exagerado en términos de aceptación inicial”, dijo.La producción virtual es otra área impulsada por la tecnología que Sir Martin ve como un nuevo y emocionante impulsor de la eficiencia para los clientes. El año pasado, Media.Monks abrió un estudio virtual en Nueva Delhi, con un escenario de 8000 pies cuadrados y tres estudios secundarios equipados con pantallas LED de última generación y equipos de seguimiento. Estos ‘volúmenes’ virtuales todavía son relativamente escasos, por lo que esta colaboración con Epic Games le da a Media.Monks una gran ventaja.“Significa que podemos crear contenido en Delhi para cualquier parte del mundo… Es un cambio increíble en tecnología y es de alta calidad”, dijo.Otra área que Sir Martin está decidida a abordar es la diversidad, y S4 Capital está “comprometida a reflejar las comunidades en las que trabajamos”. Si bien la compañía ha progresado en algunas áreas, él está abierto sobre dónde aún hay progreso por hacer. Por ejemplo, según el informe anual de 2021 de la empresa, el equilibrio de género de la empresa es

43 % mujeres, 44 % hombres y 13 % no declarados. d – pero según Sir Martin, la empresa todavía tiene trabajo por hacer en lo que respecta a los niveles superiores. Del mismo modo, dijo, en América del Norte, donde la compañía ha hecho bien en incluir a más hispanos y asiático-americanos en sus filas, necesita esforzarse más para atraer más talento afroamericano. El programa S4 Fellowship ha visto a la compañía trabajar con históricamente afroamericanos. colegios y universidades para reclutar para el programa de cuatro años. Ahora, sin embargo, la compañía también ha creado un programa de pasantías dirigido a estudiantes negros de secundaria.Reconoce que mejorar la diversidad y la inclusión es un tema importante en toda la industria. “Todo el mundo lo está intentando, no creo que la gente esté metiendo la cabeza debajo de una piedra. Todo el mundo está preocupado. Con 9.000 personas probablemente sea más fácil que con 100.000 personas. Se está moviendo en la dirección correcta, pero no es lo suficientemente rápido para los gustos de muchas personas y eso es comprensible”.En general, Sir Martin no está satisfecho con los desafíos del mercado (de hecho, ante la sugerencia de que los clientes ‘acuden a él’ para pedirle consejo, su réplica fue: ‘primero que nada, los clientes no vienen a nosotros, nos apresuramos por todos para llegar a ellos”). Sin embargo, es optimista sobre las oportunidades que se avecinan.

