WUNDERMAN THOMPSON EN LA INDIA AVANZA CON EL METAVERSO Y MEXICO EN NUESTRA PROXIMA EDICIÓN

La última encuesta, ‘Nuevas realidades: en el metaverso y más allá’, revela que la conciencia del metaverso se ha más que duplicado en menos de un añoWunderman Thompson Intelligence publica esta semana New Realities: Into the Metaverse and Beyond , un análisis y hoja de ruta para la tierra publicitaria que amplía el innovador estudio Into the Metaverse. Si bien las estadísticas y la encuesta han sido invaluables, este nuevo documento muestra a las marcas y agencias direcciones claras en un campo tecnológico en el que el 74 % de las personas cree que será el futuro.

Su encuesta de metaverso de 2022 New Realities: Into the Metaverse and Beyond para la cual se realizó una investigación en marzo, de más de 3000 personas de 16 a 65 años en los Estados Unidos, el Reino Unido y China, muestra que la conciencia del metaverso se ha más que duplicado en menos que un año. Mientras que menos de un tercio (32 %) había oído hablar del término en julio de 2021, en marzo de 2022 casi las tres cuartas partes (74 %) había oído hablar del término.

Aunque la conciencia ha aumentado, la comprensión sigue siendo baja. La investigación también encuentra que hay una falta de claridad en torno a lo que significa el término, con solo el 15% afirmando que saben lo que es y pueden explicárselo a otra persona.

A pesar de no poder explicar el metaverso, los consumidores creen que promete tener un impacto significativo en nuestras vidas y entre los que saben qué es el metaverso, dos tercios creen que cambiará la vida, y el 74 % afirma que es el futuro.

Emma Chiu, directora global de Wunderman Thompson Intelligence y autora de los informes, dice: “A medida que una parte cada vez mayor de nuestras vidas se muda al ámbito virtual, se vuelve cada vez más claro que el metaverso será fundamental en nuestro futuro colectivo, con nuestro seguimiento. encuesta que revela la expectativa generalizada de que el metaverso presagia cambios enormes en casi todas las industrias”.

Las áreas en las que los consumidores esperan ver innovación incluyen el entretenimiento, donde el 90 % de los encuestados tenían esta creencia, seguido de la publicidad y el comercio minorista. Mientras tanto, el 85% cree que el metaverso tendrá un impacto en la industria de la moda y también en el mundo laboral.

Con muchos todavía evaluando el impacto de los nuevos hábitos basados ​​en la pantalla, junto con la continua confusión de los mundos virtual y físico, el último informe complementario incluye datos nuevos y una serie de otras ideas críticas:

El análisis de la marca minorista muestra el desarrollo de las compras digitales y físicas, compartiendo estudios de casos que incluyen Nike en Roblox, Shop City de Forever 21 y Artcade de Fred Segal.

La sección de finanzas del informe describe los principales bancos, compañías de crédito y proyectos de criptoalfabetización junto con la investigación sobre el crecimiento de las monedas virtuales. El resultado es que estas monedas se están convirtiendo en una fuerza económica importante tanto para las empresas como para los países, ya que varias se involucran en experimentos con criptomonedas reguladas a nivel nacional.

Health and Wellness comparte información sobre cómo profundizar las conexiones entre el cuidado digital y físico para la salud física y mental. Explora estudios de casos de Sims a CVS.

Las marcas de alimentos han saltado al metaverso con restaurantes y marcas de bebidas aprovechando el vínculo entre la comida y la conexión social. Desde la boda india de Coca-Cola hasta el único restaurante del miembro de Flyfish donde se intercambian NFT como verificación, este sector muestra un verdadero estilo creativo.

Naomi Troni, directora global de marketing y crecimiento de Wunderman Thompson, agrega: “Es fundamental que las marcas establezcan una hoja de ruta para ingresar al metaverso. Sin embargo, también existen preocupaciones en torno a la privacidad, la seguridad y la protección. Entonces, si bien nuestros últimos hallazgos indican oportunidades casi ilimitadas para las marcas, lo que les permite volver a imaginar cómo podrían y deberían ser sus productos, servicios y compromiso del consumidor, también deben ingresar a este nuevo mundo con cuidado”.