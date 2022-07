Liverpool y Beso la Nueva Campaña de Belleza Única

Hecha por BESO by LLYC

Liverpool y BESO apuestan por la Belleza Única en su nueva campaña

• La actual edición de Beauty Fest transmite individualidad, personalidad y autoaceptación para conectar con personas más auténticas y seguras de su belleza propia.

Ciudad de México. 25 de julio del 2022 Liverpool, la tienda departamental más importante de México desde hace 175 años, está apostando por dejar de lado las normas que dictan la belleza “tradicional” , apostando así por la belleza única para Beauty Fest, su campaña de cosméticos y belleza más importante del año.

BESO by LLYC, la agencia data-predictive líder de México, fue el socio estratégico seleccionado por la marca para proponer una campaña donde resaltara una belleza más inclusiva y diversa que lograra conectar con nuevas audiencias, personas más auténticas y seguras de su belleza propia.

Para lograrlo, la agencia detectó que de acuerdo con los códigos y tendencias de comunicación actuales el verdadero reto para Liverpool era que la campaña transmitiera individualidad, personalidad y autoaceptación.

El reto de trasladar una marca tan importante y tradicional en México a estos nuevos territorios más disruptivos no era tarea fácil, por lo que se necesitaba una campaña gráfica que marcara este nuevo canon de belleza se sume a una de las tendencias visuales más fuertes: El vaporwave.

“Tomar una tendencia como el vaporwave no era suficiente para conectar con nuevas audiencias. Debíamos acompañar a Liverpool a dar un modelo de belleza fuerte y auténtico, teniendo en la campaña modelos más incluyentes, rompiendo con ideas tradicionales y mostrando una gran diversidad de lo que es la belleza: hombres maquillados, mujeres de edad avanzada, personas andróginas y diversas. Definitivamente una evolución visual que demuestra un Liverpool más fresco y abierto”, comentó Jimena de la Vega, directora creativa de BESO by LLYC.

“Para Liverpool es muy importante evolucionar y entender cada vez mejor a nuestros clientes. Esta campaña es una manera de expresar y entender la importancia de las diversas formas en las que la belleza se puede expresar”, agregó Carlos García, subdirector de Mercadotecnia de Liverpool. “Liverpool es el canal en donde cada persona podrá encontrar la manera de expresar su propia belleza”.

Beauty Fest de Liverpool es una campaña que celebra la belleza de las y los mexicanos. “Y nosotros, en BESO, estamos como siempre muy orgullosos de ser parte de su vida”, concluyó Fernanda Hill, directora general de BESO by LLYC.

FICHA TÉCNICA

MARCA: Liverpool

AGENCIA: BESO by LLYC

CAMPAÑA: Beauty Fest

Equipo Anunciante: Enrique Guzmán, Carlos García y Daniela Manzano

Dirección General Creativa: José Beker

Dirección Creativa: Jimena De La Vega

Dirección Cuentas: Oscar Navarro

Planificación Estratégica: Fernanda Hill

Creatividad: Luis Gallo, Tania Hernández, Luis Navarrete

Cuentas y PR: Laura Anguiano y Samantha Velázquez

Productora del Cortometraje: Anaid Simón

Directora de fotografía: Manuel Alejandro Merelle



Acerca de BESO by LLYC

BESO se fundó en 2014 a partir de la colaboración de las dos agencias de sus fundadores, Beker y Socialand.

Es una agencia creativa data-predictive que ha revolucionado la publicidad poniendo la tecnología y los datos en el centro del proceso creativo y estratégico para maximizar los resultados de sus clientes.

Cuenta con una dilatada experiencia prestando servicios de estrategia, de amplificación, de inteligencia y de consultoría publicitaria all-line. En su propuesta de valor destacan soluciones innovadoras que van desde la inspiración creativa basada en Deep Learning, hasta la consultoría para la implementación de Digital Command Centers.

