Luis Gaitan Adios a Grey México

Creemos que con su experiencia montará su Agencia

“Todo en la vida son ciclos”, sostuvo Luis Gaitán. El hasta el momento presidente y CCO de Grey México se está alejando de su cargo para emprender nuevos rumbos en la industria publicitaria. “Uno tiene que saber escucharse cuando siente que toca iniciar un ciclo nuevo ―agregó―. Es con esta convicción, y también con una tremenda satisfacción por todos los resultados logrados, que termino mi etapa a la cabeza de Grey México”.

Gaitán se había unido a la agencia en febrero de 2020, para reemplazar a Humberto Polar, luego de habe liderado la creatividad de empresas como Google y Uber: “Estoy muy agradecido con Marco Milesi y Diego Medvedocky por todo el respaldo y confianza que me otorgaron desde el día uno, y por la mancuerna que formamos con Coral Arnedo y Alma Jordán. En especial con todos los clientes y líderes de marketing que confiaron en mí y en la agencia, y de manera muy particular con el gran y talentoso grupo de personas que hoy conforman Grey México, un capital humano tremendo que me llevo en el corazón. Concluyo esta etapa muy contento y emocionado por el futuro”.

Por su parte Coral Arnedo, actual CEO, y Marco Milesi, CEO de Grey Latam, comentaron: “Agradecemos a Luis Gaitán por su trabajo, esfuerzo y pasión que dedicó a Grey y le deseamos la mejor de las suertes tanto en lo profesional como en lo personal. Sabemos que Mauricio Guerrero, actual VP Creativo, nos apoyará con su talento y liderazgo en esta nueva etapa, sabe que cuenta con todo nuestro apoyo para continuar el crecimiento que venimos teniendo en los últimos cinco años”

redaccioncreativa