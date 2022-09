La Campaña de McDonal´s de Bajo Costo

ESTOS ANUNCIOS ESTAN HECHOS INTEGRAMENTE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO HAY FOTÓGRAFOS, COPY O ARTE.. Se acaba un verano que ya no es un verano Kas para dar sabor a mis días, ni Si no hay casera nos vamos. Yo creo que me hice publicitario por un anuncio hortera Y MARAVILLOSO de Kas de 1994. Pero sin duda la publicidad estaba a años luz de los que es ahora. Al menos el mundo era feliz con estos “Style of life”. Era la gran moda. También los buenos creativos de esa época hicieron cosas muy buenas. La publicidad era falsamente honesta. Es decir, te proyectaban vivir en California, con chicas rubias de trajes rojos al más puro estilo freudiano, pero al menos era honesta. Había, o al menos a mi me creaba la sensación de que podía ir alli y ligarme a la mujer rubia o al chico guapo esterotipado, recorriendo un puente a las 7 de la mañana con la camisa impecable por fuera y con la corbata en la mano. Ahora cuando veo publicidad, no me apetece ir aspiracionalmente a ningún sitio. Son aspiraciones de mediopelo, como la realidad que vivimos. Ni la variación de productos sintéticos de la Casera para intentar rejuvenecer.



Pero lo importante, es que te pasabas en la agencia horas y horas estrujando tu cerebro y creyendo en teorías absurdas como el brainstorming o la publicidad subliminal. Lo peor fue Edward de Bono y su PENSAMIENTO LATERAL, idea fatídica y copiada del cientifico ROGER SPERRY y LOS HEMISFERIOS CEREBRALES. Entre uno y el otro nos liaron hacia la decadencia creativa humana. Casi 30 años de pensamiento erróneo. Luego la ciencia descubrió la plasticidad neuronal por Marian Diamond y las resonancias…y aun así la gente seguía leyendo a Edward de Bono y hacia Brainstorming. Ay Humanos!!

Ahora, la inteligencia artificial con las redes generativas, te saca una campaña como esta en exactamente 20 segundos. 10 segundos para la foto hecha con un buen prompt design en Stable disfussion y otros 10 segundo en Jasper para las variaciones linguísticas de los titulares. Contando que eres un buen prompt designer has invertido en esto, 30 minutos ayudado por la AI. No es que sea una campaña de Cannes, pero queridos publicitarios, ahí lo dejo caer. Dadle un par de añitos a esto. Sorry Bernbach, Sorry Ogilvy.

Javier Furones