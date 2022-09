GOOGLE Presenta… La Nueva Head of Agencies

DIANA WIEST

Diana Wiest ingresó oficialmente a Google el 9 de mayo de 2022 como head of agencies. La profesional fue head of media & digital en Bavaria durante dos años. Además, ha trabajado en compañías como Alpina e Initiative.

«Estoy absolutamente feliz y orgullosa por asumir el rol de head of agencies en Google. Un reto gigante, que significa un gran paso en mi carrera en una de las compañías que ha transformado el mundo a través de la tecnología. Muchas gracias, Giovanni Stella, Edgardo Frias, Deb Reyes, Rodrigo Cortés Arango y Sebastian Valverde por darme la oportunidad de ser parte de este gran equipo» afirmó Wiest en su publicación de LinkedIn.

Diana Wiest dio los detalles de su reciente nombramiento, el momento en el que se dio esta oportunidad y los nuevos retos que enfrenta como profesional.

¿Cómo se dio este cambio?

Mi vida profesional tiene una alta relevancia para mí; es un pilar fundamental en mi desarrollo como mujer y como madre. Esto lleva a que tenga metas claras de desarrollo que van acompañados de unos tiempos.

El 2022, para mí era el año de dar un next step en mi carrera profesional. Primero, porque ya me sentía lista y segundo, porque mi vida familiar así me lo demandaba. Por este motivo empecé la búsqueda de este crecimiento, toqué primero las puertas de Bavaria, pues esta compañía era para mí un sueño laboral. Justo cuando tuve las conversaciones, una persona que trabaja en Google me contactó por LinkedIn y me refirió para esta posición.

Soy fiel creyente de que en la vida todo pasa por algo, así que arranqué el proceso y más o menos al mes recibí la noticia de que había sido seleccionada. Google apareció para ofrecerme el crecimiento que me propuse para este año.

¿Qué enseñanzas te llevas de Bavaria?

Bavaria me permitió desarrollarme profesionalmente en muchos aspectos, que van desde liderazgo hasta conocimientos técnicos de medios, digital y marketing que enriquecieron mi perfil. Sin duda soy una profesional más integral después de Bavaria por lo tanto solo siento amor y gratitud.

Aprendí la importancia de darle tranquilidad laboral a las personas, a confiar totalmente en los colaboradores, a que cuando se inculca una cultura de “dueños” todos damos todo por cumplir los objetivos, sin miedo.

Aprendí a trabajar en una compañía multinacional pero “glocalizada”, es decir, totalmente conectada y sincronizada con el planeta, pero a la vez libre de hacer sus proyectos locales; buscando siempre cumplir los objetivos de cada país y del mundo.

Aprendí a darle más y más valor a la creatividad. En Bavaria la creatividad es un pilar fundamental para todo; para las campañas de marcas, para las acciones de retención de talento, y lo más bonito, para las acciones de ayudar al mundo cuando así se necesita.

Aprendi a trabajar con equipos diversos, internos y externos, liderarlos desde la empatía y la simplicidad.

Aprendí a hacer marketing con propósito, que toca vidas y las transforma.

¡Aprendí a amar la pola!

¿Qué funciones cumples en tu nuevo cargo como head of agencies en Google?

La principal función es aportar a la misión que tenemos en Google de acompañar a los clientes en su transformación digital; haciendo un fuerte acompañamiento a las agencias para que tengan las herramientas necesarias para la aceleración de dicha transformación.

¿Qué expectativas tienes del nuevo desafío profesional?

En primer lugar, quiero aprender mucho de Google, desde su cultura hasta su producto. Yo quería trabajar en una compañía tech para complementar mis conocimientos y así ofrecer soluciones de transformación integrales a los clientes.

Por otro lado, espero poder aportar junto al equipo mucho a la industria, y ser el partner digital número uno de las agencias apoyando el desarrollo de sus digital capabilities para que sigan fortaleciendo la relación con sus clientes como palancas fundamentales de su evolución digital.