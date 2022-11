Enrique Acevedo será el nuevo Conductor de “En Punto “Denise Maerker asume como productora ejecutiva.

Veremos a cuadro como se desarrolla Enrique Acevedo ya que para el es un Re

Redacción Animal Político

Enrique Acevedo y Denise Maerker

La periodista de En Punto, noticiero estelar de Televisa, Denise Maerker anunció que a partir del 9 de enero el nuevo conductor será Enrique Acevedo y ella se queda como productora ejecutiva del programa.

A través de sus redes sociales, la aún conductora dijo “no me voy, me dedicaré a hacer reportajes y documentales para N+. Es un nuevo desafío que me emociona y compromete”.

Además, la cuenta de Prensa N Más compartió en su cuenta de Twitter que “el cambio se da con el compromiso de innovar en beneficio de las audiencias televisivas y digitales”.

Redacción Animal Político

mar, 15 de noviembre de 2022, 11:31 a. m.·2 min de lectura

denise maerker enrique acevedo

La periodista de En Punto, noticiero estelar de Televisa, Denise Maerker anunció que a partir del 9 de enero el nuevo conductor será Enrique Acevedo y ella se queda como productora ejecutiva del programa.

A través de sus redes sociales, la aún conductora dijo “no me voy, me dedicaré a hacer reportajes y documentales para N+. Es un nuevo desafío que me emociona y compromete”.

Además, la cuenta de Prensa N Más compartió en su cuenta de Twitter que “el cambio se da con el compromiso de innovar en beneficio de las audiencias televisivas y digiital.

“Luego de seis exitosos años al frente de En Punto, y habiendo sido la primera mujer en conducir el noticiero más importante de México, a partir del 9 de enero Denise Maerker asumirá la responsabilidad de la Producción Ejecutiva de este espacio informativo” se lee en el comunicado.

Asimismo, se detalla que bajo la nueva estructura, Enrique Acevedo conducirá el programa. “Es un periodista con una amplia trayectoria tanto en México como en Estados Unidos. Se convirtió en el primer corresponsal latino del programa 60 Minutos y el primer conductor mexicano de CBS This Morning (Esta mañana)”.

De acuerdo con información de la televisora, el noticiero En Punto es visto por 8 millones de personas cada noche y representa más del doble que su competidor más cercano.

Otros de los cambios que destacó el medio es que Paola Rojas dirigirá y conducirá un nuevo programa en N+ media, el politólogo y periodista Genaro Lozano llegará al noticiero matutino Al Aire mientras que José Luis Arévalo conducirá el programa H21 de FOROtv.

Cara Nueva Nocturna a partir del 9 de Enero de 2023