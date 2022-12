Una Gran Campaña de Amazon Spain

Dirigido por el ganador de un Oscar Taika Waititi, el anuncio navideño de Amazon cuenta la historia de cómo un padre crea para su hija una versión, a tamaño real, de la bola de nieve a la que ella tiene tanto apego. La campaña pretende demostrar así que la alegría es algo que se construye.

Amazon ha emitido su nuevo spot publicitario con motivo de la campaña navideña de 2022. Un emotivo anuncio, dirigido por el ganador de un Oscar Taika Waititi (“Jojo Rabbit”, “Thor: Love and Thunder”), que muestra el gran apego que siente una niña por su bola de nieve de Navidad y cómo su padre fabrica una versión a escala real de este objeto tan preciado. La idea es transmitir que “la alegría puede materializarse” durante la temporada navideña.

El anuncio, de 60 segundos de duración, se ha emitido por primera vez durante el primer corte publicitario de la serie “Coronation Street” en la cadena de televisión londinense ITV. “El espíritu creativo de los consumidores de Amazon es una fuente constante de inspiración para nosotros. Para estas fiestas queríamos contar una historia que tuviera un punto de vista distinto sobre la generosidad, el acto de regalar y la alegría que sentimos cuando hacemos algo especial por alguien al que queremos”, declaraba Ed Smith, GM Integrated Marketing, EU, Amazon. “Nos alegra poder jugar un pequeño papel a la hora de crear esta alegría, pero el héroe de la historia es el amor que tiene un padre por su hija”.

El anuncio, creado por la agencia de publicidad Lucky Generals y la productora Hungry Man. La canción que se escucha, titulada “You Hold Me Up”, es un tema inédito del artista estadounidense de música independiente The Bones of J.R. Jones. El cantante, guitarrista y compositor Jonathon Linaberry creó el tema original para apoyar a un amigo que lo estaba pasando mal, al darse cuenta de que las palabras se le quedaban cortas.

“Colaborar con Taika Waititi en la creación de nuestro anuncio de televisión de este año ha sido inspirador. Su entusiasmo por contar esta historia, basada en la relación entre un padre y su hija, con ese estilo tan particular que le caracteriza, y la elección de los actores que sabía que representarían a los personajes a la perfección… fueron cruciales” comentaba Jo Shoesmith, Head of Global Creative de Amazon.