OGILVY MEXICO SE CORONA COMO…

Ogilvy México arrasa en la pasada Edición de los Effies Awards México 2022 al ser reconocida por segundo año consecutivo como “Agencia del Año” y se condecora con un “Global Grand Effie Award” en el certamen 2022 Global Best of the Best Effie Awards con su campaña Icnocuícatl para su cliente Cerveza Victoria.

“Ser por segundo año consecutivo premiados como Agencia del Año en Effies 2022 y ganar un Global Grand Effie Award es un gran éxito para Ogilvy México y para todo el equipo del cual estoy sumamente orgullosa. Effies es el certamen más importante y reconocido de la industria de la comunicación, el marketing y la publicidad a escala global, con altos estándares de calidad que reconoce las ideas creativas, estratégicas y su efectividad, es por ello que el ser premiados y reconocidos por la Industria tanto a nivel Nacional como Global nos honra profundamente”, afirmó Verónica Hernández, CEO Ogilvy México & Miami. “Agradezco a cada persona que forma parte del equipo Ogilvy México y a aquellos que estuvieron detrás de cada gran caso inscrito, a nuestros clientes por confiar en nosotros y permitirnos generar ideas que impactan y a la AVE por este gran reconocimiento que nos motiva y nos llena de satisfacción” concluyó.

El premio “Global Grand Effie Award” es gracias al trabajo que Ogilvy México realizó para su cliente Cerveza Victoria con “Icnocuícatl”, una campaña creada para conmemorar el Día de Muertos y recordar a los que se fueron sin poder decir adiós, basada en un poema náhuatl que demuestra que entender el contexto cultural es fundamental para adaptarse a las circunstancias y lograr un rol significativo como marca en una época realmente complicada. Con diferentes acciones se brindaron herramientas para honrar a los que se fueron, esfuerzos que permitieron tocar el corazón de la audiencia incrementando el sentimiento positivo hacia la marca (97%) y la recordación de la misma (+6%).

Además de obtener estas distinciones a nivel Nacional e Internacional, Ogilvy México se llevó a casa 7 Effies: 2 oros, 3 platas y 2 bronces.

ORO: Respiros que Alivian para HALLS en la categoría “Marketing estacional”

ORO: Victoria Cempasúchil – Altares personalizados para CERVEZA VICTORIA en la categoría “Direct To Consumer”

PLATA: Déjaselo a Rappi para RAPPI en la categoría “Tiendas y Comercio (Retail)”

PLATA: Cerveza Victoria, el Sabor Chingón de México para CERVEZA VICTORIA en la categoría “Bebidas alcohólicas y tabaco”

PLATA: Victoria Cempasúchil – Altares personalizados para CERVEZA VICTORIA en la categoría “Customer experience”

BRONCE: Victoria Cempasúchil – El Sabor del Reencuentro para CERVEZA VICTORIA en la categoría “Introducción de nuevos productos o servicios”

BRONCE: Cerveza Victoria, el Sabor Chingón de México para CERVEZA VICTORIA en la categoría “Branded Content”.

“Quedar como agencia del año en esta edición 2022, y por segundo año consecutivo, prueba que el trabajo que realizamos para nuestros clientes no es solo tener grandes ideas, sino también hacer que estas tengan un impacto real en su negocio, entender sus objetivos de marketing y, por encima de todo, tocar el corazón de quienes consumen nuestras marcas con historias altamente efectivas. Adicionalmente, recibimos la noticia de que ganamos un “Global Grand Effie Award” con nuestra campaña Icnocuicatl para cerveza Victoria, esto nos pone entre “the best of the best” a nivel global. Es un orgullo que reconozcan nuestro trabajo a esta escala, más porque sabemos lo difícil que es lograr competir entre los top de esta categoría. Solo quiero agradecer a todo el equipo que está detrás de todo este trabajo; sin su compromiso por las marcas con las que trabajamos, no estaríamos celebrando estos grandes logros” sostuvo Diego Rodríguez, CCO Ogilvy México.

Finalmente, Itzel Elorza, Sr. Strategic Planner,comentó “Haber ganado en Effies este año representa un cúmulo de elementos positivos: la pasión y gusto hacia nuestra profesión, hacia nuestras marcas, un equipo fuerte y unido, clientes que creen y confían en las propuestas, demostrando que se pueden crear campañas increíbles que nos llenan de orgullo, reflejan parte de nuestra realidad como mexicanos y benefician al negocio”.

Con estos reconocimientos Ogilvy México continúa brillando y destacándose como Agencia Líder en el mercado.

Halls, respiros que alivian invitó a los centennials a dar su mejor respiro para sobreponerse a los momentos más complicados que viven durante el invierno de la mano de una celebridad que ellos aprecian: Lolita Ayala. Una campaña que impulsó la relevancia de la marca y, por primera vez en meses, ventas con un crecimiento de +10% en volumen y +15.2% en valor.

Cerveza Victoria Cempasúchil, altares personalizados capitalizo la emoción por reencontrarnos casi al término de la pandemia y creo una experiencia digital personalizada para enaltecer el

orgullo de los mexicanos usando como base la innovación de producto hecha con extracto de flor de cempasúchil. Esta acción, continuaría colocando a cerveza Victoria como referente de la tradición al grado de duplicar la venta de producto en la plataforma de e-commerce de la compañía. Link de la campaña: https://www.facebook.com/CervezaVictoriaOficial/posts/pfbid0qxCN7Lh23v5MowRe76gQmV7cJX4Nm6noKruhFAriGLW2TqQFLQz4jBLHYvixiry7l

Rappi, Déjaselo a Rappi mostró la importancia de usar una aplicación en la que ofrecer más de una especialidad se convertía en una fortaleza para solucionar la vida de los usuarios. Se utilizó talento joven y comunicación segmentada para hacer visible lo astuto que es pedir con Rappi, incrementando así el ticket promedio y el número de órdenes de la app.

Cerveza Victoria, El sabor chingón de México campaña que enaltecía el Sabor chingón de México integro contenidos de marca que hacen un homenaje a la riqueza de nuestra tierra, creando un acervo gastronómico digno de acompañarse con una cerveza de más de 150 años. Este discurso de larga duración, generó diferenciación y elevó el TOM +21% y la intención de compra +8% con un incremento del 11% de las ventas.

Cerveza Victoria Cempasúchil, el sabor del reencuentro materializó la emoción de reencontrarnos al casi término del confinamiento, presentando una innovación de producto que incorporaba cempasúchil como punto de encuentro entre la vida y la muerte. La innovación se difundió en distintas acciones de comunicación y experiencias para continuar rescatando nuestras tradiciones elevando la intención de compra por el nuevo producto y ser en octubre de 2021 el 79% de las ventas totales de la marca.

