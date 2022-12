ARCHER TROY IMPARABLE CREATIVAMENTE Y CON NUEVOS CLIENTES

CALL OF DUTY + BANDA MS + ARCHER TROY:

MODERN WARFARE II “141” CORRIDO MUSIC VIDEO.

E pasado 20 de octubre fueun día histórico para Call of Duty y la música regional mexicana. Ya que como parte del lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare II, Call of Duty y Banda MS lanzaron una cancion original, compuesta exclusivamente para la franquicia. Más que un tradicional “corrido”, la cancion tiene una alta relevancia cultural al ser un himno y una celebración para todos los fans de Call of Duty y la Banda MS alrededor del mundo.

“Con una parte de la campaña para un jugador ambientada en México, sabíamos que teníamos una oportunidad única en México y en el mercado hispano con Modern Warfare II”, dijo Rodrigo Pérez, Senior Brand Manager Latin America de Call of Duty. “Ha sido emocionante crear algo especial para los fans de Call of Duty y Banda MS, que nunca antes habíamos hecho”.

Call of Duty colaboró con la Banda MS en la cancion “141”, un corrido que le da vuelta totalmente a la narrativa histórica de este género musical. La composición original es acompañada por un video clip y la idea “CORRIDO OF DUTY” fue creada por la agencia independiente mexicana, Archer Troy. En el film podemos encontrar muchos easter eggs que se refieren al nuevo juego, sus mapas, los nuevos personajes y varias pistas que miles de gamers estarán felices de descubrir.

“Dos industrias que parecían imposibles de unir, la música de banda y el mundo del gaming, hoy se unen en una sola voz a través de una colaboración sin precedentes. La banda más influyente del regional mexicano y uno de los video juegos más populares del mundo, se vuelven uno bajo una canción en español, más mexicano que nunca y que esperamos que todos canten mientras disfrutan el juego.” comentó Mike Arciniega, Fundador y Vicepresidente Creativo de Archer Troy.

Esta campaña que empezó como una idea local, escaló rápidamente a nivel internacional. Pero no sólo eso, lo que solo iba a ser una canción para lanzar el juego en México, se volvió un himno dentro del gameplay, ya que “141” se puede escuchar en momentos importantes en la campaña de un jugador dentro del video juego. Así es como, en cualquier parte del mundo, millones de usuarios de Call of Duty podrán escucharla y entender de una forma más clara la cultura mexicana.