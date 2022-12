Camilo Plazas y su mensaje para estas fiestas

¡Qué año tan bonito el que se cierra! (espero que lo lean hasta abajo)



Y no porque todo haya sido perfecto. De hecho, lejos de eso. Fue un año en el que pasaron muchas cosas bonitas, feas, tristes, increíbles. Pero tal vez fue el año en el que más aprendí en mi vida. Y por eso quiero compartirles aprendizajes que tomé este año. Tal vez sean cosas básicas que ustedes ya saben, bueno muchas de esas las experimenté, las viví y me pareció interesante compartirles estas cosas vividas:



– Confía más y más en tu equipo. Entre más confíes, más te sorprenderán. Pequé mucho este año de micromanagement y cuando empecé a dejar a mi equipo a ser más libre, más autónomo y dejar de alienar, los resultados crecieron exponencialmente. ¡Empodera a tu equipo!



– ¡Ve a terapia! Sirve mucho. Te limpia el alma, te desenreda, te devuelve confianza. Hazlo con disciplina y convicción. Y sí, habla de ello, no tiene nada de malo. Tal vez, otras personas que también van a terapia quieren hablarlo. Eso te puede abrir nuevas puertas de confianza.



– Nunca dejes de trabajar duro. Sí, por supuesto, hay que tener el famoso “work life balance”. Pero siempre se puede trabajar más duro y siempre se puede ser mejor. Una cosa no quita la otra.



– Nunca te traiciones a ti mismo. Cuando más seas fiel y leal a ti mismo, las cosas van a salir mejor. No hay mejor consejero que tú mismo.



– Este año, pusimos en la puerta de la agencia: “Bienvenidos a la mejor agencia del mundo”. Y me lo creo. Y estoy trabajando para que seamos mejores. Si de verdad lo crees, va a pasar. Siempre.

Que nadie te diga que no puedes ser el mejor del mundo. Todos los podemos ser. Con pasión, convicción, estrategia y dedicación se puede.



– Si tienes equipo que es mayor que tú, ESCÚCHALOS con atención. Aprende de ellos sin importar la posición que tengan. Son más sabios.



– Humildad y ambición no son palabras que van en contra vía. De hecho, creo que es fundamental que vayan de la mano.



– El teléfono es omnipresente. Aprovecha para llamar a la gente que quieres y hazlo constantemente. El alma crece y siempre te hará sentir mejor.



– Si eres el jefe, que hablen mal de ti, pero nunca mal de tu compañía. Aunque en ocasiones es lo mismo, tú eres el responsable de las decisiones, no la marca. Afronta los problemas de frente y sé transparente. Las cosas como son.



– Acepta los errores, no importa la posición que tengas. Siempre habrá errores y siempre habrá cosas por mejorar. Si interiorizas esto, mejorarás continuamente.



– Libera la grasa. Todo lo que te distraiga o te genere malas energías solo tiene una respuesta: Adios.



Espero que les sea útil para este 2023. No me queda más que agradecer a la vida por lo que me ha dado, por este gran año en el que aprendí como nunca.



Así que amigos de las redes, que sean muy felices en el 2023, que la “morenita los ilumine” y los llene de bendiciones. De mi parte, muchas felicidades para uds

Relacionado