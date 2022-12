Alberto Franyutti y su gratitud a la vida

Recuerdo mis paseos infantiles de navidad al parque La Alameda junto a Bellas Artes con mis padres y hermanos, donde se tomaban estas fotos con Santa Claus 🎠y me compraban un globo 🎈 . Pienso que tenía unos 10 añitos o sea que era más o menos 1968, ese año tan inspirador, explosivo 🧨 y turbulento, con las olimpiadas en México 🇲🇽, la llegada del hombre a la luna, los movimientos estudiantiles sociales en todo el mundo 🌎, los Beatles cantaron “All you need is love” en la primera transmisión por 🛰 satélites 📡 que llegó a todo el mundo, la Sicodelia y los Hippies eran la onda. Convulsión absoluta entre generaciones, los hijos empezaban a cuestionar a los padres, cosa que nunca antes se había vivido. La guerra de Vietnam se acercaba a su fin ante tantas críticas internas en EU.

Mi hermana Aída T. Franyuti me regaló el álbum Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band y me transformó e hizo soñar. No sabía que iba a ser elegido el mejor álbum de la historia más tarde. Mi hermano Alfredo Franyuti A me llevaba a acampar 🏕 con los Scouts en el grupo 112 de Balbuena, y nos fuimos a acampar en la Fórmula 1 en la pista llamada Magdalena Mixhuca (hoy Hermanos Rodríguez) y vimos de cerca a Pedro Rodríguez y a Jackie Stewart rogándole al público que se alejara de los autos y por ello, se suspendió por años el evento. He sido testigo de una gran época y la comparto con alegría en esta navidad 🎄 para todos ustedes.