Luis Elizalde Recomienda que Leas un Libro a la Semana para que te Conviertas en un Publicista Culto.

“Paraíso” del Tanzano (premio Nobel de literatura 2021) Abdulrazak Gurnah es el segundo libro de este año.

Resulta difícil “criticar” a un premio Nobel PERO, también es cierto que a mi muy humilde modo de ver, puede haber libros venerados por el mundo que a uno no le gusten y quizás también hay quienes consideren a Yordi Rosado como el próximo Steinbeck. Dicho lo cual, yo nunca había leído nada de Gurnah y decidí comenzar por su obra más famosa, que me pareció a ratos aburrida. Me recordó en momentos a El corazón de las tinieblas de Conrad, por el lugar agreste en donde sucede y por lo agresivo del entorno y de los personajes y también sentí que tenía en ocasiones un corte “Julio Vernesezco”.

O sea, una obra medio juvenil.

Interesante a ratos, cuenta la historia de los viajes de Yusuf por el corazón de Africa y sus encuentros y desencuentros con pueblos agresivos, mercaderes y esclavos.

Un retrato de cómo la familia no es la familia, de cómo no se puede escapar de la miseria a la que uno se acostumbra, como la vida en esos lugares no vale nada y cómo deja huella el poder avasallante de los Europeos en un continente lleno de carencias y supersticiones a punto de estallar la primera guerra mundial.

