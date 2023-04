Archer Troy Funcionó con y nos presenta sus avances.

QUE LA CREATIVIDAD NOS IMPULSE, EL CIELO ES EL LÍMITE

Miguel Angel Arciniega VPCreativo Founder

Más de 15 años en la industria respaldan el expertise de esta agencia independiente mexicana y el 2022, no podía ser la excepción. Nuevos clientes como Activision, Under Armour, Tupperware, Warner Media, Maruchan, Codere, Computrabajo y nuevos talentos creativos de toda la región, son solo algunos de los grandes logros de Archer Troy. Además de un crecimiento en todos sus departamentos como Medios, Producción y Digital. Eso sumando a su reciente ampliación de sus instalaciones y oficinas. En la nota, Mike Arciniega (VP Creativo), Carlos Oxté (Director General Creativo), Mariana Torrijos (Head de Estrategia de Negocio) y Guillermo Bernal (Director de Integración Digital), hacen un recuento de este último año.

“Nuestras conquistas en 2022 han sido sobresalientes y nuestros clientes lo agradecen”, dice Mike Arciniega, fundador de la agencia independiente Archer Troy. “Nuestra prioridad han sido siempre las ideas. Esa cultura y mística que le hemos impregnado a Archer, es única. La suma de grandes talentos ha sido importante para mantener el crecimiento. Además de que sabemos muy bien con los clientes que queremos trabajar y los resultados ahí están y hoy tenemos a los mejores socios de negocio”, apunta.

La compañía fue fundada en 2005 y a lo largo de los años se ha convertido en una potencia local y en un referente importante de la región.

“Pronto daremos muchas sorpresas y nuestra expansión sigue en marcha”, concluye Arciniega.

“Nuestras ideas han alcanzado un nivel sobresaliente; nada ha limitado nuestra creatividad y el ejemplo claro es la creación de campañas como; Codrrido of Duty, para Activision, Lego Brickers, para Lego, We are Spiderman, para Sony Pictures, Day of the Death, para Under Armour, The Mcpin, para McDonalds, Matrix Resurrecciones, para Warner Bros. Pictures, Un Extraño Enemigo, para Prime Video, Para cuando necesitas ser Chef, para Maruchan”, -dice Carlos Oxte.

En las recientes ediciones de Clio Awards, de FIAP y de los PREMIOS IAB, la agencia conquistó varios reconocimientos incluyendo el BEST IN SHOW en IAB2022, lo cual le ha merecido posicionarse como una de las mejores agencias en México y la región.

“Trabajamos día con día para crear exitosos proyectos creativos que permanezcan en el mindset del consumidor. Así, apostamos por ser socios estratégicos de las marcas con las que trabajamos, porque más que una relación de cliente-agencia, somos aliados para encontrar las soluciones que los clientes requieran y obtengan resultados efectivos.”, sostiene Mariana Torrijos. “Ser aliados de nuestras marcas y clientes es crucial para el buen manejo del valor y crecimiento”, comenta.

La llegada de esos nuevos clientes, se suma a la lista que por tradición ya atienden en la compañía, como son: Warner Bros. Pictures, Amazon Prime Video, Mcdonalds’s, Universal Pictures, Hoteles Fiesta Inn, IQOS, Lego, Sony y Televisa Cine, entre Otros.

“La integración que estamos logrando en todos nuestros departamentos, es monumental. Lograr conformar un equipo de casi 200 talentos se dice fácil, pero requiere de mucha voluntad y compromiso; además nos sentimos muy orgullosos de que miembros de la Legión han sido considerados, también, para formar parte de los Jurados en los Festivales de creatividad más importantes de la región, como son El Ojo de Iberoamérica, FIAP, Effie Awards México, ECHO, Caracol de Plata y Festival Volcán”, comenta Guillermo Bernal.

Finalmente, la legión comentó: “Enfrentamos con gran éxito esta nueva era. Predecimos un gran futuro, fijamos nuestra nueva postura y nos hemos trazado grandes retos y objetivos, en este nuevo ciclo que comienza. Cerramos filas como una agencia más fuerte que nunca y el Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, fue el marco perfecto para celebrarlo. Que la creatividad nos impulse. El cielo es el límite”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...