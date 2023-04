Out There Media nombra a Analú Solana Martinez como directora general de la compañía en México

Solana es una destacada líder empresarial con experiencia y reconocimiento, ideal para impulsar las operaciones recién lanzadas de Out There Media en el mercado mexicano. Out There Media, líder mundial servicios de comunicación enriquecida (RCS por sus siglas en inglés), anunció el nombramiento de Analú Solana Martinez para el cargo de Directora General en México. Solana tomará el timón de las operaciones de Out There Media en México, donde la empresa se encuentra activa actualmente en estrecha colaboración con Google y Telcel.

Analú Solana tiene más de 35 años de experiencia como ejecutiva de negocios en puestos importantes, dirigiendo empresas internacionales de marketing y comunicación en México y América Latina. Dentro de su trayectoría, incluyen puestos de liderazgo senior en empresas como Grupo Elektra, Marketing Solutions, Cheil, Saatchi & Saatchi y BBDO.

Kerstin Trikalitis, CEO de Out There Media, expresó que México es un mercado de importancia estratégica para Out There Media por lo que la entrada de Analú a la compañía es clave fundamental. “Le damos la bienvenida a la familia de Out There Media, y estamos seguros de que, bajo el liderazgo de Analú, la empresa tendrá una posición de liderazgo en el mercado mexicano, al mismo tiempo que revolucionará su sector de medios digitales”, enfatizó.

Por su parte, Analú Solana, dijo sobre su nombramiento que está emocionada de unirse a Out There Media. “Durante mucho tiempo he estado muy impresionada con la creatividad de la empresa, el enfoque innovador de la publicidad digital y la penetración exitosa en mercados importantes de todo el mundo. Estoy muy emocionada de impulsar los esfuerzos de Out There Media en México y muy optimista sobre nuestro futuro en este gran mercado”.

Recientemente, Out There Media lanzó campañas con Rich Messaging (RCS) en México para clientes importantes, incluidos Burger King y Buffalo Wild Wings. Las campañas incluyeron mensajes enriquecidos que ofrecieron una experiencia inmersiva a los usuarios y produjeron resultados impresionantes, mucho más allá de los estándares de la industria hasta la fecha.

***

Acerca de Out There Media:

Out There Media es el líder mundial en Rich Messaging que vincula de manera única a los operadores móviles con los anunciantes a través de su galardonada tecnología patentada, Mobucks™. La plataforma de la compañía permite a los operadores convertirse en un actor importante en el espacio publicitario digital y desbloquear flujos de ingresos significativos para ellos, y para que las marcas y las agencias lleguen a sus audiencias, de una manera muy específica, lo que lleva a niveles sin precedentes de participación del consumidor. OTM trabaja con empresas Fortune 500 como Unilever, Pepsi, Nestlé, L’Oreal, Coca Cola, P&G y operadores móviles como Vodafone, Vodacom, Telenor, Starhub, Zain o MTN Group. La empresa tiene su sede en Viena, Austria, con operaciones en todo el mundo.

Para conocer más acerca de OutThere puede visitar:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/out-there-media/

YouTube: https://www.youtube.com/user/OutThereMediaChannel

Facebook: https://www.facebook.com/OutThereMedia

Twitter: https://twitter.com/out_there_media

Instagram: https://www.instagram.com/out__there__media/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...