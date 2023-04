Ogilvy México da la bienvenida a Spin By Oxxo, Aeroméxico & YouTube

La llegada de Spin By Oxxo, Aeroméxico y YouTube a Ogilvy México refuerza el liderazgo de la firma en la industria publicitaria

Tras un 2022 lleno de logros, campañas multipremiadas en diversos certámenes y siendo nombrada como “Agencia del Año” por los Effie Awards por segundo año consecutivo, Ogilvy México inicia el año con el pie derecho celebrando la llegada de tres grandes cuentas que expanden el negocio publicitario de la agencia en diferentes industrias; Spin by Oxxo, Aeroméxico y YouTube.

Ogilvy fue seleccionada como la Agencia de Spin by Oxxo, la fintech de FEMSA que busca democratizar las finanzas en México y brindar una nueva manera de utilizar la tecnología y el gran alcance de Oxxo para agilizar las finanzas del país.

Ahora, Ogilvy y Aeroméxico vuelan juntos de nuevo para continuar construyendo piezas icónicas y hacer equipo con la agencia in-house de la aerolínea para así fijar su destino en la co-creación de nuevas y poderosas campañas.

La llegada de YouTube a Ogilvy México representa el enfoque de ambas marcas en impulsar productos y plataformas enfocadas en las nuevas generaciones a través de piezas y campañas que logren enaltecer el poder tecnológico que representa a la marca de Google.

“Hemos evolucionado la forma en cómo enfrentamos las licitaciones para poder ofrecer un valor agregado a los clientes, brindamos una visión holística de las capacidades de Ogilvy para ayudar a las marcas de forma efectiva e integral y siempre tratamos de dejar un mensaje final, el trabajo se puede ajustar, además, buscamos capitalizar en cada propuesta el poder del network, uno de los grandes diferenciales de Ogilvy” comentó Julián Torres, Chief Growth Officer de Ogilvy México, “la incorporación de estos nuevos clientes a la agencia representa un crecimiento para Ogilvy en negocio y en la expansión del equipo con nuevos talentos, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción”, finalizó.

Con la integración de estos nuevos negocios, Ogilvy continúa ampliando su cobertura en el mercado y demostrando su potencial con clientes de diversas disciplinas.

Al respecto Verónica Hernández, CEO de Ogilvy México & Miami comentó que “para Ogilvy es un gran orgullo y compromiso trabajar con estas grandes marcas de renombre mundial, estamos muy emocionados de recibirlas y seguros de que generaremos grandes ideas y propuestas de valor que impacten positivamente tanto a sus negocios como a la sociedad” y añadió “agradecemos a Spin By Oxxo, Aeroméxico y YouTube por habernos seleccionado para ser Partners, su llegada demuestra que Ogilvy México sigue en expansión y que el borderless creativity puede atravesar diversas industrias” finalizó.La filosofía borderless creativity de Ogilvy sigue dando frutos impulsando y aprovechando al máximo las ideas, el talento, la creatividad y cada una de las capabilities que son parte esencial de la agencia yque logran obtener resultados impresionantes, ejemplo de ello es la atracción de nuevos clientes y la capitalización de proyectos para continuar lidereando la industria siendo elegida como agencia clave para marcas locales y globales, demostrando una vez más porqué es la número uno en el país.

